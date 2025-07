Obnovu cesty v Horných Orešanoch spoja s archeologickým výskumom

Horné Orešany 1. júla (TASR) - Pri príležitosti komplexnej rekonštrukcie úseku cesty od Horných Orešian po Smolenice, ktorá sa začala v pondelok (30. 6.) v okrese Trnava, sa uskutoční archeologický výskum. Zameraný bude najmä na druhú svetovú vojnu. Existujú totiž informácie od miestneho historika, ktorý pozberal svedectvá o padlých vojakoch. Pre TASR to uviedol archeológ Robert Iván.



Svedectvá sa podľa jeho slov týkajú padlých vojakov nemeckej armády, Červenej armády a vojakov, ktorí slúži na nemeckej strane, ale boli to napríklad Ukrajinci, Maďari či iné národnosti, ale aj Slováci. „Na konkrétnych úsekoch máme vyznačené miesta, kde by sa mohli nachádzať ich telá. Hneď na začiatku dediny by mal ležať mŕtvy ‚esesák’, ktorý bol pôvodom Ukrajinec a zajali ho na opačnom konci dediny,“ zhrnul.



Podľa svedkov ho zbili, zastrelili a pochovali do protitankovej priekopy, kde potom popravili aj jeho druha, pravdepodobne tiež Ukrajinca. „Ten vyliezol z jamy a prešiel ešte približne 200 metrov po ulici a tam ho zastrelili znova. Zahrabali ho potom na inom mieste. Tento Ukrajinec by mal ležať v hĺbke asi tri metre, takže možno ho nájdeme v rámci výkopových prác,“ doplnil.



Medzi popravenými sú aj vojaci Červenej armády, ktorých dal podľa Ivána údajne popraviť sovietsky vojvodca Rodion Jakovlevič Malinovskij za nedodržanie vojenského rádu. „To bude pri autobusovej zastávke v dedine a potom vyššie je ešte predpoklad, že je tam telo nemeckého ostreľovača. Je tam protitankový zákop, môže tam byť aj nejaká technika a samozrejme munícia. Ťažká munícia v rámci dediny môže byť hocikde, lebo sa tu ostreľovalo raketami,“ dodal.



Iván vysvetlil, že druhá svetová vojna nie je jeho hlavné zameranie, ale skôr hobby. „V rodine sme mali vojakov, ktorí padli a ležia kade-tade po Európe, takže mám k tomu vzťah. Keď našich neviem vykopať niekde na Ukrajine, tak pomôžeme aspoň iným rodinám,“ uviedol.



Podľa jeho slov sa stáva, že vdova padlého vojaka alebo jeho deti ešte žijú. „S Nemcami je veľmi dobrá spolupráca. Dokážu identifikovať vojaka aj podľa vlastných záznamov, lebo armáda až do úplného konca vojny viedla veľmi dôsledne evidenciu padlých a stratených, najmä z toho dôvodu, aby mohli potrestať dezertérov,“ skonštatoval s tým, že veľakrát sa dá padlý identifikovať aj na základe testu DNA a rodina tak môže mať pocit zadosťučinenia.