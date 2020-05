Rekonštrukciu domu kultúry v Dubnici nad Váhom ukončia v decembri

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom. Na snímke stavebný dozor Milan Blaško ukazuje sklobetónové stropné tvárnice 21. mája 2020. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dubnica nad Váhom 21. mája (TASR) – Rekonštrukciu domu kultúry v Dubnici nad Váhom za viac ako 1,4 milióna eur by mali dokončiť do konca tohto roku. Počas kontrolného dňa to povedal dubnický primátor Peter Wolf.Napriek úsporným opatreniam a rozpočtovým škrtom aj v oblasti kultúry práce na rekonštrukcii kultúrneho stánku pokračovali i počas núdzových opatrení.,“ doplnil primátor.Dom kultúry v Dubnici nad Váhom otvorili v januári 1961. Projektoval ho jeden z najvýznamnejších českých architektov minulého storočia Jiří Kroha, ktorý navrhol v socialistickom štýle aj celé mesto Nová Dubnica. Napriek tomu, že budova domu kultúry v Dubnici nad Váhom nie je kultúrnou pamiatkou, pri rekonštrukcii sa podľa Wolfa snažia zachovať architektonické prvky budovy.Ako informoval vedúci stavebného úradu v Dubnici nad Váhom Milan Blaško, s rekonštrukciou stavby mali začať v marci, pre epidemiologickú situáciu sa začala až v polovici apríla. „,“ doplnil Blaško.