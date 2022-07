Rekonštrukciu domu v Handlovej po požiari by mali ukončiť do septembra

Handlová 31. júla (TASR) - Rekonštrukčné práce na bytovom dome na Okružnej ulici v Handlovej po júnovom tragickom požiari by mali stavebníci ukončiť do septembra. Náklady odhadlo spoločenstvo vlastníkov bytov na približne 500.000 eur, investovať chce i do väčšieho protipožiarneho zabezpečenia stavby.



"Sanácia je dokončená v spoločných priestoroch, momentálne sa realizujú sanačné práce ešte v jednotlivých bytoch tak, ako si ich majitelia objednávajú v úzkej komunikácii so svojimi poisťovňami v rámci bytových poistiek a poistky domu. Je to veľmi dôležité, aby sme tieto náklady vedeli prefinancovať," povedal správca bytového domu Miroslav Kubička.



Júl tak bol podľa neho sanačným a august bude rekonštrukčným mesiacom. "Čakajú nás rekonštrukcie stupačky číslo tri, kúrenia a samotnej elektroinštalácie, na ktorú nadväzujú výťahári a ostatné firmy, ktoré sú od nej závislé," priblížil.



Náklady na rekonštrukciu celého panelového domu odhadli na 500.000 eur, škody postupne vyčíslujú, zbierajú sa jednotlivé faktúry. "Je to zdĺhavý proces, zatiaľ je to len hrubý odhad, ktorý budeme musieť zaplatiť," doplnil správca.



Spoločenstvo chce podľa neho spraviť všetko pre to, aby sa obyvatelia v dome cítili bezpečne. "Bude to závisieť od nového protipožiarneho projektu, ktorý plánujeme, s pasívnymi i aktívnymi zložkami," ozrejmil.



Rekonštrukčné práce v dome chce spoločenstvo zvládnuť do septembra, závisieť to bude od kolaudačného konania, dodal Kubička s tým, že po tom budú môcť obyvatelia začať s rekonštrukciou svojich bytov.



Pomoc pre obyvateľov požiarom zasiahnutého domu poskytuje i samospráva a ďalšie subjekty na území mesta. Na transparentnom účte, ktorý mesto založilo, bolo k 29. júlu 30.343,27 eur, založený je tiež ďalší účet od súkromného subjektu. "Mesto vyplatilo zo zákona 700 eur na domácnosť, poslanci vyčlenili ďalších 10.000 eur pre spoločné potreby bytovky na zabezpečenie prvotných prác," pripomenula hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Čerpanie financií bude podľa nej po predložení daňových dokladov spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe vzájomnej dohody. "Aktuálne mesto v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý poskytol priestory internátu na Strednej odbornej škole, ubytováva 20 ľudí. Trinásť ubytovaných je v šiestich bytových jednotkách internátu a šesť ľudí v dvoch bytoch osobitného určenia, ktoré slúžia ako náhradné bývanie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a mesto ho poskytuje bezodplatne," dodala.



Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. júna, si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí. Príčiny požiaru vyšetrujú hasiči i polícia, ktorá v tejto veci vedie trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.