Rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa ukončia v apríli budúceho roka

Čachtice 22. novembra (TASR) - Turisticko-informačné, kultúrno-kreatívne centrum a nové expozície, ale i možnosť usporiadať oslavy či svadby ponúkne zrekonštruovaný Draškovičov kaštieľ v obci Čachtice. Rekonštrukciu za 2,4 milióna eur by mali ukončiť na budúci rok. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



Obnova historickej pamiatky sa začala v máji minulého roka. Časť prác je financovaná zo zdrojov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu SR, časť z vlastných zdrojov TSK.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku zhotoviteľ zasanoval murivo, odvlhčil budovu, pred dokončením je nová fasáda. V interiéri sú nové omietky, dokončil sa prívod vody aj napojenie na elektrinu, stavba je aj odkanalizovaná.



"Všetko je napojené a do dvoch týždňov by sa tu malo začať kúriť, pretože je veľmi dôležité, aby bola stavba vysušená, keď sa bude montovať nábytok a inštalovať expozície," doplnil Baška. Práce by mali byť ukončené do polovice apríla budúceho roka. Zároveň prebieha verejné obstarávanie na vybavenie expozície.



Do konca roka vyhlásia verejnú súťaž na prevádzku a prenájom kaviarne. Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravuje tiež projekt výsadby záhrady v blízkosti kaštieľa.



"Dohodli sme sa s obcou Čachtice, že časť pozemku, na ktorej stojí nevyužívaný starý dom, bude v prípade schválenia obecným zastupiteľstvom prevedená z obce na TSK za symbolické euro. Stavbu následne na vlastné náklady zbúrame. Projektová dokumentácia na novú záhradu už bude počítať aj s rozšírením o tento pozemok," doplnil Baška. Prvých návštevníkov a turistov by chceli v zrekonštruovaných priestoroch privítať už budúci rok v lete.