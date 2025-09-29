< sekcia Regióny
Rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa ocenili prestížnou cenou v Prahe
Projekt rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa zaujal porotu citlivým prístupom k historickej architektúre, dôrazom na autenticitu a zapojením miestnej komunity.
Trenčín 29. septembra (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), získala za revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach prestížne ocenenie - Cenu souznění v rámci 16. ročníka výstavy Moja vlasť - Cestami premien. Informoval o tom TSK na svojej webovej stránke.
V rámci výstavy každoročne oceňujú unikátne projekty obnovy kultúrneho dedičstva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Senátu Parlamentu Českej republiky v Prahe. Ocenenie za Trenčianske múzeum prevzal jeho riaditeľ Peter Martinisko.
„Veľmi si vážime toto ocenenie, ktoré prekročilo aj hranice Slovenska. Je výsledkom práce mnohých odborníkov, nadšencov a podporovateľov, ktorí veria v silu kultúry a histórie. Je to zároveň záväzok pokračovať v našom poslaní - chrániť a sprístupňovať kultúrne bohatstvo Trenčianskeho kraja,“ povedal riaditeľ múzea. Vyzdvihol tiež význam cezhraničnej spolupráce a potrebu zachovania historických pamiatok pre budúce generácie.
Projekt rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa zaujal porotu citlivým prístupom k historickej architektúre, dôrazom na autenticitu a zapojením miestnej komunity. Kaštieľ sa po obnove za 3,25 milióna eur (viac ako dva milióny zaplatil TSK) stal atraktívnym miestom pre návštevníkov i odborníkov.
„Máme pripravený aj ďalší projekt v hodnote približne pol milióna eur. Vďaka nemu sa doplní nová zeleň, drobná infraštruktúra, lavičky a fontána, čím sa dotvorí celé okolie kaštieľa,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že s revitalizáciou by sa malo začať v priebehu najbližších týždňov.
