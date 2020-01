Rekonštrukciu futbalového štadióna v Považskej Bystrici chce mesto zač

Považská Bystrica 21. januára (TASR) – Mesto Považská Bystrica chce tento rok zrekonštruovať tamojší futbalový štadión. Rekonštrukcia by sa mala začať v lete, hotová by mala byť do konca roka. Radnica využije pri rekonštrukcii dotáciu 750.000 eur zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Podľa primátora mesta Karola Janasa mesto momentálne dolaďuje projektovú dokumentáciu, hneď po jej schválení SFZ spustia verejné obstarávanie. S prácami chcú začať po skončení jarnej časti futbalových súťaží.



„Práce odštartujú časťou štadióna oproti hlavnej tribúne. Chceme, aby hlavná tribúna bola stále k dispozícií a fanúšikovia budú môcť sledovať zápasy doma. Keď zrekonštruujeme protiľahlú tribúnu, pustíme sa do hlavnej, ako aj do obnovy celého zázemia, kabín a sociálnych zariadení. Naším cieľom je, aby sme dosiahli zaradenie štadióna do B-kategórie UEFA, ktorá by umožnila v Považskej Bystrici hrať aj mládežníckym reprezentáciám, no a veľkým snom je tiež obnova umelého osvetlenia,“ priblížil Janas.



Ako dodal, cieľom radnice je vytvoriť nové, moderné podmienky nielen futbalistom, ale aj atlétom. „Všetko bude závisieť od Slovenského atletického zväzu, práve ten spolufinancuje rekonštrukciu dráhy, no návrh zmluvy nám ešte neposlal. Keď sa tak stane a všetko pôjde bez problémov, na jeseň môžeme začať s prácami. Musíme všetko zladiť tak, aby rekonštrukčné práce na seba nadväzovali. Prioritou bude futbalová časť, lebo tam máme zazmluvnené ukončenie do konca roku 2020. Atléti majú termín až do roku 2021. Všetko to bude o dobrej logistike, nechceme komplikovať život ani atlétom, ani futbalistom. Neradi by sme išli cestou tých miest, ktoré počas rekonštrukcie hrávali na iných štadiónoch,“ doplnil primátor.