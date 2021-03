Rekonštrukciu štadióna v Považskej Bystrici chcú ukončiť v lete

Považská Bystrica 1. marca (TASR) – Zrekonštruovaný futbalový štadión v Považskej Bystrici by mal futbalistom a atlétom začať slúžiť v lete, rekonštrukciu útrob štadióna by chcela radnica dokončiť v auguste.



Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, od Slovenského futbalového zväzu a Slovenského atletického zväzu dostalo mesto na rekonštrukciu približne milión eur, rovnakú sumu investuje radnica zo svojho rozpočtu.



Momentálne sa podľa neho pracuje na hlavnej tribúne, finišuje výstavba jej hlavnej konštrukcie. Po nej sa tribúna zväčší a predĺži. Hotový je aj projekt na atletickú tartanovú dráhu. Obnovou prejde aj druhá tribúna, na ktorej začali prípravné práce.



„Do konca apríla by mali byť najťažšie stavebné práce na futbalovom štadióne dokončené. Potom by sme chceli prikročiť k rekonštrukcii atletickej dráhy a k dostavbe strechy nad hlavnou tribúnou. Musíme to logisticky zvládnuť tak, aby sa jednotlivé pracovné činnosti neprekrývali a ťažké mechanizmy používané pri budovaní tribún neboli na štadióne v čase, keď sa začne pracovať na dráhe. Celkový cieľ je modernizáciu štadióna kompletne dokončiť v auguste,“ doplnil primátor.



Poslednou fázou bude podľa Janasa rekonštrukcia kabín, ich zväčšenie na rozmery podľa medzinárodných požiadaviek. Súčasťou útrob budú nová antidopingová miestnosť a priestory pre trénerov. „Veríme, že keď sa začne ďalší ročník futbalových súťaží, bude športovisko pripravené pre hráčov aj pre verejnosť,“ uzavrel Janas.