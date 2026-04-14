Rekonštrukciu Hodinovej veže na Trenčianskom hrade ukončia v auguste
Projekt je zameraný na komplexnú rekonštrukciu a sprístupnenie Hodinovej veže ako významného architektonického a kultúrneho objektu v areáli hradu. Hotová by mala byť v auguste.
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - Vytvorenie nového multifunkčného priestoru určeného pre malé výstavy, komorné podujatia a špecializované programy je hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie Hodinovej veže na Trenčianskom hrade. Investícia za viac ako 1,1 milióna eur je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
Projekt je zameraný na komplexnú rekonštrukciu a sprístupnenie Hodinovej veže ako významného architektonického a kultúrneho objektu v areáli hradu. Hotová by mala byť v auguste. Po jej ukončení sprístupnia štyri podlažia veže pre expozície a vznikne nové prepojenie veže a kasárne.
Návštevníci hradu budú mať možnosť vidieť zblízka hodinový stroj, ktorý aktuálne rekonštruuje skúsený hodinár Zoltán Lancz. Súčasťou bude aj zreštaurovanie historického ciferníka na hodinách.
„V Hodinovej veži sa budú reštaurovať omietky, vymenia sa tam dva stropy. V pondelok (13. 4.) demontovali hodiny a ciferník, ktorý prejde obnovou. Zároveň sa prepojí Hodinová veža s vedľajšou budovou kasárne,“ doplnil Martinisko.
Celkové náklady na rekonštrukciu sú viac ako 1,1 milióna eur, zdroje Európskej únie tvoria 884.442 eur.
Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku v rámci projektu EHMK pripravil kraj na hrade päť projektov. Prvým bola rekonštrukcia amfiteátra. Ten už ukončili, v polovici februára bol dejiskom otváracieho ceremoniálu EHMK.
Ďalšími projektmi, na ktorých sa aktuálne pracuje, je pretvorenie prvej brány hradu na umelecký priestor s možnosťou prespania, rekonštrukcie Kavalieru na dolnom hrade a expozícií na hornom hrade. Ďalším projektom mimo EHMK má byť nové nasvietenie hradu a jeho nádvorí.
„Všetky projekty, ktoré sa realizujú na Trenčianskom hrade, sú v hodnote asi 6,5 milióna eur. Myslím si, že koncom roka už bude zmeny na hrade veľmi poznať. Verím, že v budúcnosti to priláka viac návštevníkov na hrad, ktorý je symbolom nielen mesta Trenčín, ale aj celého Trenčianskeho kraja,“ doplnil Baška.
