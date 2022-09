Rekonštrukciu mosta v Krasňanoch pri Žiline pozastavili

Krasňany 29. septembra (TASR) - Rekonštrukciu mosta na ceste II/583 v Krasňanoch v okrese Žilina pozastavili. Dôvodom je podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Evy Lacovej závažná porucha nosnej konštrukcie mosta.



Doplnila, že do začiatku zimnej údržby (1. 11.) sa mala kompletne zrekonštruovať nosná konštrukcia ľavej strany mosta vrátane vozovky. "Pravá časť mosta sa mala po ukončení zimnej údržby dokončiť do augusta 2023. Po odfrézovaní asfaltového krytu na ľavej strane mosta a po vybúraní ľavej rímsovej časti mosta sa zistila pozdĺžna trhlina nosnej konštrukcie v hlavnom nosnom trakte. To znamená, že momentálne sa nevykonávajú na moste práce, okrem budovania prechodových oblastí pred a za mostom," priblížila Lacová.



Na nosnej konštrukcii mosta sa podľa nej zisťuje skutkový stav a v najbližších dňoch sa vykonajú práce na odľahčení pravej strany mosta odfrézovaním 15-centimetrovej asfaltovej vrstvy. "Na moste bude znížená rýchlosť pre motoristov na 20 kilometrov za hodinu a zakázaný prejazd vozidiel nad 29 ton," uviedla riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



"V súčinnosti s projektantom urýchlene riešime ďalší postup stavebných prác. Zistená porucha nosnej konštrukcie si vyžaduje prijatie potrebných technických opatrení," dodala Tisoňová.