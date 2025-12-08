< sekcia Regióny
Rekonštrukciu Pražskej ulice vo Zvolene ukončili
Vymenili povrch vozovky a obnovili kolmé aj pozdĺžne parkovacie miesta.
Autor TASR
Zvolen 8. decembra (TASR) - Vo Zvolene ukončili rekonštrukciu cesty na Pražskej ulici v úseku od Tulskej po Kremnickú ulicu. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informoval primátor mesta Vladimír Maňka.
Dodal, že vymenili povrch vozovky a obnovili kolmé aj pozdĺžne parkovacie miesta. „Kolmé státia teraz majú nový dlažobný povrch. Doplnili sme kanalizačné vpusty. Práce boli v plnom rozsahu, podľa plánovaného harmonogramu,“ potvrdil primátor s tým, že v najbližších dňoch ešte premiestnia lampy verejného osvetlenia. Taktiež podľa neho upravia kontajnerové stojiská. Maňka zdôraznil, že tieto práce už neobmedzia dopravu ani parkovanie. Hovorca mesta Martin Svatuška doplnil, že práce stáli 182.000 eur.
Práce na Pražskej ulici boli od polovice novembra. „Verím, že zlepšenia, ktoré sme na Pražskej ulici urobili, prispejú k väčšiemu komfortu a aj bezpečnosti všetkých, ktorí ju využívajú na presun v rámci sídliska či celého mesta,“ poznamenal.
