Rekonštrukciu SOŠ polytechnickej J. A. Baťu dokončia v júni

Svit 10. marca (TASR) - Počas rekonštrukčných prác na Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej J. A. Baťu vo Svite zatopilo na jeseň minulého roka miestnosti na treťom podlaží budovy. Napriek tomu by to termín dokončenia prác nemalo ohroziť a modernizácia budovy by mala byť v júni hotová. Pre TASR to potvrdila Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.



„Po odkrytí strešnej vrstvy došlo k opakovanému zatečeniu objektu, a to konkrétne chemických laboratórií, ktoré sa nachádzajú na najvyššom treťom poschodí. Takisto došlo k zatečeniu stropov v učebniach a miestnostiach na nižších podlažiach či k zaplaveniu podláh a elektroinštalácie,“ priblížila škody Heilová.



Po prevzatí staveniska sa zistilo, že zhotoviteľ, ktorým je EURO-ŠTUKONZ a. s., nemôže postupovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Tá určila, že nová strešná konštrukcia bude osadená na pôvodnú. Hrozilo by však pre veľkú záťaž statické poškodenie budovy. „Na základe dohody s objednávateľom a projektantom bolo navrhnuté nové riešenie, teda že pôvodná strecha musí byť vybúraná až na nosnú konštrukciu budovy a následne bude zhotovená nová. K realizácii mohlo dôjsť až po podpise dodatku k zmluve o dielo. Objem prác sa týmto niekoľkonásobne zvýšil, a tým sa predĺžil aj čas potrebný na realizáciu projektu,“ uvádza v stanovisku zhotoviteľ.



Strešnú krytinu stavbári odkrývali po častiach a zabezpečovali plachtami, keďže iné zabezpečenie projekt neriešil. Vzhľadom na enormné prívalové dažde, ktoré v tom čase postihli väčšinu územia Slovenska, nebolo možné odkrytú časť strechy lepšie zabezpečiť a došlo k zatečeniu priestorov. „Poškodené miestnosti sme dali do pôvodného stavu a momentálne sa riadne využívajú na vyučovací proces,“ upozornila stavebná firma s tým, že rekonštrukcia celej budovy prebieha v súlade so zmluvou o dielo a stanoveným harmonogramom.



„Obnova školy, ktorá sčasti obmedzila vyučovanie žiakov, začala v apríli minulého roka. Samotným účelom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy, čo zahŕňa zateplenie fasády a výmenu strechy,“ doplnila Heilová. Ako ďalej uviedla, škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,5 milióna eur. „Ďalšie plány obnovy budovy sú zatiaľ neurčité, po dokončení rekonštrukcie bude prebiehať päť rokov monitoring,“ dodala Heilová.