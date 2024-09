Rekonštrukciu SOŠ v Novákoch ukončia budúci rok, má priniesť úspory

Nováky 23. septembra (TASR) - Komplexnú rekonštrukciu Strednej odbornej školy (SOŠ) v Novákoch dokončia vo februári budúceho roka. Práce, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov, majú priniesť i výrazné úspory nákladov na energie. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Ďuráčiová.



Projekt zníženia energetickej náročnosti SOŠ rozdelila krajská samospráva na dve samostatné časti - na blok A a ostatné bloky školy. Financie získala z Plánu obnovy a odolnosti SR. "Projekt je v hodnote takmer troch miliónov eur, kraj dá za svojho rozpočtu 25.000 eur," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Cieľom rekonštrukcie je podľa neho dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti celej školy a ušetriť finančné prostriedky, ktoré škola ročne vynakladá za teplo z centrálneho zdroja v Novákoch.



Rekonštrukcia spočíva v zateplení obvodových múrov školy, výmene starých okien a dverí za nové plastové s trojsklom, inštalácii nových vykurovacích a vetracích systémov, modernizácii osvetlenia pomocou LED technológie a inštalácii fotovoltických panelov na výrobu elektrickej energie. Súčasťou prác bude aj výmena strešnej krytiny a úprava strešného krovu, ako i vybudovanie prístupových rámp pre imobilných.



Obnova objektov SOŠ by mala podľa plánov priniesť úspory na úrovni 76 percent, pričom škola dosiahne energetickú triedu A0. "Je všeobecne známe, že naša škola platí obrovské peniaze za teplo. Naše mesačné faktúry v zimných mesiacoch sú približne 35.000 eur," spomenula riaditeľka SOŠ Katarína Piačková. Riaditeľka podľa svojich slov verí, že projekt ušetrí tie peniaze, ktoré potom pôjdu na modernizáciu a vyučovací proces.



Dodávateľom prác je prievidzská spoločnosť ROKO gips. S rekonštrukciou začala v júli tohto roka, ukončiť ich má vo februári 2025. "Vzhľadom na to, že mnohí študenti sú zapojení do duálneho vzdelávania a časť svojej praxe absolvujú v spolupracujúcich firmách, stavebné práce výrazne nenarušia vyučovanie a chod školy," dodala Ďuráčiová.