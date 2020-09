Rekonštrukciu športovej haly v Považskej Bystrici ukončia skôr

Považská Bystrica 13. septembra (TASR) – Rekonštrukciu športovej haly v Považskej Bystrici ukončia o mesiac skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Zhotoviteľ začal s prácami v júli, rekonštrukciu by mali ukončiť namiesto začiatku novembra už koncom septembra.



Podľa konateľa zhotoviteľskej spoločnosti Juraja Augustína najväčším problémom haly bola strecha, na viacerých miestach cez ňu zatekalo do interiéru. V súčasnosti už je takmer nanovo vymenená.



„Museli sme odstrániť starú škridlu, urobiť novú fóliu a latenie. Tomu predchádzali nátery a čiastočná predpríprava lepenky. Osadili sme plech a dokončila sa lepenka. Izolácie sú hotové asi na 60 percent, stavebné práce približne na 80 percent. Verím, že ak bude počasie priaznivé, do konca septembra máme hotovo,“ zdôraznil Augustín.



Ako dodal, po demontáži strešnej krytiny stavebníkov prekvapil dobrý stav krovu tridsaťročnej budovy. „Na naše počudovanie bolo všetko zdravé - oceľ, aj drevo. Okrem špiny, ktorá je následkom času, tam nebolo nič nepredvídateľné a extrémne. Najväčším problémom, kvôli ktorému strecha zatekala, bolo, že pod existujúcou škridlou nebola vrstva parozábrany,“ podotkol zhotoviteľ.



Považskobystrická radnica má v pláne v športovej hale pokračovať aj s ďalšími investíciami. Podľa primátora Karola Janasa bude rekonštrukciu potrebovať palubovka, ktorá je vo veľmi zlom stave.



„V meste sa hrá najvyššia hádzanárska súťaž a medzinárodné turnaje, preto hracia plocha musí spĺňať najvyššie kritériá,“ skonštatoval primátor. Mesto si podľa jeho slov uvedomuje, že v zlom stave sú aj sociálne zariadenia a celé sociálne zázemie športovej haly, do ich rekonštrukcie bude musieť mesto tiež investovať.