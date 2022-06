Rekonštrukciu Starého divadla v Nitre ani po dvoch rokoch neukončili

Nitra 22. júna (TASR) – Rekonštrukcia priestorov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre nie je ukončená ani po dvoch rokoch od jej začiatku. Pôvodný termín ukončenia december 2020 sa posúval pre pandemické opatrenia, ale aj povinnú byrokraciu, skonštatoval riaditeľ divadla Martin Kusenda.



Riaditeľ počas minulého týždňa písomne vyzval objednávateľa rekonštrukčných prác Nitriansky samosprávny kraj (NSK), aby zabezpečil návrat divadla do pôvodných priestorov do 15. augusta. "Ak toto nie je možné zabezpečiť, dávam podnet na kontrolné orgány. Musí sa hľadať zodpovedná osoba, prečo rekonštrukcia tak dlho trvá. Evidentne sa podcenila rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v kombinácii s divadlom," povedal Kusenda.



Rekonštrukcia sa pôvodne mala začať v decembri 2019 a trvať mala rok. Reálne sa začala po presťahovaní sa divadla do náhradných priestorov začiatkom apríla 2020. "V Nitre sa nenašiel nikto, kto by bol ochotný a schopný nás prichýliť počas rekonštrukcie, dobré zázemie sme našli v Kultúrnom dome v Močenku," povedal Kusenda. Administratíva divadla sa sťahovala do priestorov bývalej zubnej ambulancie odbornej školy na Cabajskej ulici, kompletné dekorácie divadla sú umiestnené v Kráľovej nad Váhom. Riaditeľ pripomína, že všetky náklady na sťahovanie a prenájmy znáša divadlo, zvýšené náklady na dochádzanie do práce si herci hradia z vlastných zdrojov.



Podľa hovorkyne predsedu NSK Oľgy Prekopovej boli rekonštrukčné práce niekoľkokrát prerušené z dôvodu rešpektovania všetkých protipandemických opatrení. "Zhotoviteľ riešil okrem iného aj požiadavky krajského pamiatkového úradu, ktorý sa vyjadroval k všetkým pamiatkovo chráneným prvkom nachádzajúcim sa v budove divadla ako národnej kultúrnej pamiatky," povedala.



Do dnešného dňa sa zrealizovalo 95 percent prác. Na úplné dokončenie je potrebné zrealizovať novú elektrickú prípojku a následne zvyšné práce, ktoré sú naviazané na nutnosť zavedenia elektrickej energie do rekonštruovaných častí budovy. Elektrickú prípojku by mala v najbližších dňoch realizovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. NSK podľa slov Prekopovej ako investor stavby robí všetko pre to, aby novú divadelnú sezónu začalo divadlo vo vlastných vynovených priestoroch.



Celková cena stavebných prác bola vysúťažená v procese verejného obstarávania vo výške 1.147.145 eur s DPH. Finančné prostriedky určené na realizáciu stavby boli v procese realizácie zvýšené o 9,7 percenta, čo predstavuje sumu 111.000 eur. "Keďže ide o komplikovanú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, prišlo v procese realizácie k úprave projektu a nutnosti vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a projektovej dokumentácii," zdôvodnila zvýšenie rozpočtu Prekopová.