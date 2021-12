Rekonštrukciu ÚVN po požiari podporí ďalšia spoločnosť

Ružomberok 9. decembra (OTS) - Po podpore Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN zo strany amerického partnera rezortu obrany jej pomoc ponúkla aj ďalšia spoločnosť. ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj závod Mondi SCP v Ružomberku, podpísala s nemocnicou darovaciu zmluvu na 500 000 eur, ktoré majú byť použité na rekonštrukciu požiarom poškodeného chirurgického pavilónu. ECO – INVESTMENT daruje nemocnici 250 000 EUR a Mondi SCP rovnakú čiastku. Spolu tak nemocnici prispejú finančným darom v hodnote pol milióna EUR.ocenil minister obrany SR Jaroslav Naď.Ako uviedol prezident skupiny ECO - INVESTMENT a.s., do ktorej patrí ružomberský závod Mondi SCP Milan Fiľo: „V mene Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN poďakoval za dar jej riaditeľ Robert Rusnák. „povedal.Dar v hodnote 500 000 eur bude podľa podpísanej darovacej zmluvy rozdelený na dve čiastky po 250 000 eur, pričom tie budú nemocnici poukázané na bankový účet v najbližších dňoch.