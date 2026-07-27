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Rekonštrukciu zdravotného strediska v Prievidzi ukončia na jeseň
Práce by mali byť podľa zmluvy dokončené do konca októbra.
Autor TASR
Prievidza 27. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v rekonštrukcii objektu zdravotného strediska na Ulici M. Gorkého. Komplexná obnova budovy v správe Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) za viac ako 218.000 eur prinesie nielen lepší vzhľad objektu, ale zvýši aj jeho životnosť, bezpečnosť a kvalitu prostredia pre pacientov aj zdravotníckych pracovníkov. Práce dokončia na jeseň. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Rekonštrukcia zahŕňa opravu obvodového plášťa budovy, vstupného schodiska, strešného plášťa nad pasážou vrátane klampiarskych prvkov a výmenu bleskozvodu. Súčasťou prác je aj obnova povrchu pasáže, kde budú poškodené a prepadnuté úseky nahradené dlažbou z vymývaného betónu. Vďaka tomu sa zároveň zjednotí vzhľad peších komunikácií v okolí objektu,“ spresnila Beňadiková.
Ide podľa nej o ďalšiu etapu komplexnej obnovy zdravotného strediska. „V predchádzajúcich rokoch boli zmodernizované interiérové priestory a vymenené výplne otvorov. Aktuálne práce tak zavŕšia obnovu objektu aj z exteriérovej strany,“ doplnila.
Konateľ SMMP Ján Martiček podotkol, že nejde len o estetické úpravy, hlavným cieľom je sanácia poškodených častí obvodového plášťa a odstránenie porúch, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť funkčnosť stavby. „Obnova zároveň prispeje k lepším tepelnoizolačným vlastnostiam budovy a vytvorí kvalitnejšie prostredie pre pacientov aj zdravotníkov. Teší nás, že postup prác je priaznivý a všetko nasvedčuje tomu, že rekonštrukcia by mohla byť ukončená skôr, než predpokladá zmluvný termín,“ ozrejmil.
Práce by mali byť podľa zmluvy dokončené do konca októbra.
„Rekonštrukcia zahŕňa opravu obvodového plášťa budovy, vstupného schodiska, strešného plášťa nad pasážou vrátane klampiarskych prvkov a výmenu bleskozvodu. Súčasťou prác je aj obnova povrchu pasáže, kde budú poškodené a prepadnuté úseky nahradené dlažbou z vymývaného betónu. Vďaka tomu sa zároveň zjednotí vzhľad peších komunikácií v okolí objektu,“ spresnila Beňadiková.
Ide podľa nej o ďalšiu etapu komplexnej obnovy zdravotného strediska. „V predchádzajúcich rokoch boli zmodernizované interiérové priestory a vymenené výplne otvorov. Aktuálne práce tak zavŕšia obnovu objektu aj z exteriérovej strany,“ doplnila.
Konateľ SMMP Ján Martiček podotkol, že nejde len o estetické úpravy, hlavným cieľom je sanácia poškodených častí obvodového plášťa a odstránenie porúch, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť funkčnosť stavby. „Obnova zároveň prispeje k lepším tepelnoizolačným vlastnostiam budovy a vytvorí kvalitnejšie prostredie pre pacientov aj zdravotníkov. Teší nás, že postup prác je priaznivý a všetko nasvedčuje tomu, že rekonštrukcia by mohla byť ukončená skôr, než predpokladá zmluvný termín,“ ozrejmil.
Práce by mali byť podľa zmluvy dokončené do konca októbra.