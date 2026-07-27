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Rekonštrukciu zdravotného strediska v Prievidzi ukončia na jeseň

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Práce by mali byť podľa zmluvy dokončené do konca októbra.

Autor TASR
Prievidza 27. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v rekonštrukcii objektu zdravotného strediska na Ulici M. Gorkého. Komplexná obnova budovy v správe Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) za viac ako 218.000 eur prinesie nielen lepší vzhľad objektu, ale zvýši aj jeho životnosť, bezpečnosť a kvalitu prostredia pre pacientov aj zdravotníckych pracovníkov. Práce dokončia na jeseň. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„Rekonštrukcia zahŕňa opravu obvodového plášťa budovy, vstupného schodiska, strešného plášťa nad pasážou vrátane klampiarskych prvkov a výmenu bleskozvodu. Súčasťou prác je aj obnova povrchu pasáže, kde budú poškodené a prepadnuté úseky nahradené dlažbou z vymývaného betónu. Vďaka tomu sa zároveň zjednotí vzhľad peších komunikácií v okolí objektu,“ spresnila Beňadiková.

Ide podľa nej o ďalšiu etapu komplexnej obnovy zdravotného strediska. „V predchádzajúcich rokoch boli zmodernizované interiérové priestory a vymenené výplne otvorov. Aktuálne práce tak zavŕšia obnovu objektu aj z exteriérovej strany,“ doplnila.

Konateľ SMMP Ján Martiček podotkol, že nejde len o estetické úpravy, hlavným cieľom je sanácia poškodených častí obvodového plášťa a odstránenie porúch, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť funkčnosť stavby. „Obnova zároveň prispeje k lepším tepelnoizolačným vlastnostiam budovy a vytvorí kvalitnejšie prostredie pre pacientov aj zdravotníkov. Teší nás, že postup prác je priaznivý a všetko nasvedčuje tomu, že rekonštrukcia by mohla byť ukončená skôr, než predpokladá zmluvný termín,“ ozrejmil.

Práce by mali byť podľa zmluvy dokončené do konca októbra.
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