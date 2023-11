Rekonštrukciu zhorenej Hálovej drevenice vo Važci ukončili

Važec 30. novembra (TASR) - Zhorenú Hálovu drevenicu vo Važci v uplynulých mesiacoch zrekonštruovali. Vyžiadalo si to investíciu viac ako 150.000 eur. Pri príležitosti odovzdania stavby ju vo štvrtok popoludní dočasne sprístupnia verejnosti. Na sociálnej sieti o tom informuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať autenticitu stavby. Pribudla nová strecha, zrekonštruovali interiér, vyčistili podlahy, strop, urobili spárovanie hlinou z okolia. Steny vymaľovali pačokom, drevené časti olejovým náterom, kompletne natreli exteriér a obnovili pivnicu. Schodisko sa podarilo vyrobiť podľa starých častí.



"Počas rekonštrukcie boli použité aj lokálne materiály, ako napríklad hlina vykopaná v pivnici pod drevenicou. Hlina bola preosiata, premytá a použitá na tmelenie škár medzi drevami tak, ako to bolo aj pôvodne. Drevené šindle vyrobili v Oravskej Polhore," uvádza samosprávy kraj.



Rekonštrukciu financoval sumou 60.000 eur ŽSK, zvyšok pokryli z poistnej udalosti.



Národnú kultúrnu pamiatku Hálova drevenica zasiahol požiar koncom augusta 2021. Objekt stojí v záhrade Hálovho domu, ktorý je expozíciou Liptovskej galérie. Oheň nezasiahol murovaný dom, no zhorela kôlňa a došlo k vážnemu poškodeniu strešnej konštrukcie na drevenici. Pôvodne ju obýval český maliar Jan Hála, ktorý žil a tvoril väčšinu svojho života vo Važci. Neskôr sa presťahoval do murovaného domu v prednej časti areálu, v ktorom je zriadená jeho pamätná izba.