Rekonštrukciu žilinského konzervatória ukončia do konca septembra

Žilina 25. apríla (TASR) - Rekonštrukcia hlavnej budovy žilinského konzervatória pokračuje podľa plánu, dokončiť ju majú v zmysle zmluvy do 30. septembra. Do obnovy budovy školy investuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) približne 2,7 milióna eur. TASR o tom vo štvrtok po kontrolnom dni na stavbe informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Práce zahŕňajú nadstavbu hlavnej budovy, výmenu rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, vykurovania, obkladov a dispozičné zmeny. Súčasťou prác je i zateplenie objektu a výmena okien, čo prinesie zníženie energetickej náročnosti školy. "Nadstavbou vzniknú nové priestory, ktoré konzervatórium nevyhnutne potrebuje, pretože žiaci počas vyučovania dochádzajú do jazykovej školy," doplnil pred časom riaditeľ odboru správy majetku a investícií Úradu ŽSK Peter Mrvečka.



Investícia do rekonštrukcie konzervatória je jednou z najvyšších, ktoré v tomto roku ŽSK realizuje. "Investícia do prestavby a nadstavby budovy školy, ako i prvky modernizácie v samotnom vyučovacom procese, prispejú k zlepšeniu prostredia a podmienok, v ktorých sa vzdelávajú mladí umelci. Konzervatórium v Žiline je jediné svojho druhu v kraji," skonštatoval kraj.