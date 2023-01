Rekonštruovaný most na Vinianskej v Michalovciach je plne prejazdný

Michalovce 20. januára (TASR) – Rekonštruovaný most cez rieku Laborec na Vinianskej ulici v Michalovciach je už plne prejazdný, autá po ňom jazdia vo všetkých štyroch pruhoch. Košický samosprávny (KSK) spustil premávku v stredu (18. 1.).



"Pre nevyhovujúce klimatické podmienky momentálne nie je možné realizovať vodorovné dopravné značenie. V mieste stredového pruhu však bude do ukončenia prác umiestnené dočasné dopravné značenie a rýchlosť je dočasne znížená na 40 kilometrov za hodinu," informoval v piatok hovorca KSK Michal Hudák.



Približne 40-ročný most s dĺžkou 66,4 metra rekonštruuje kraj od polovice apríla minulého roku. Pre zanedbanú údržbu bol na pokraji svojej životnosti, jeho obnova stojí 850.000 eur. Stavbári sa podľa kraja museli popasovať najmä so zdegradovaným povrchom nosnej konštrukcie a spodnej stavby, nefunkčným odvodnením, mostnými závermi a izoláciou mosta, ktorá neplnila svoju funkciu.



Rekonštrukčné práce realizoval zhotoviteľ po poloviciach mosta. Zahŕňajú výmenu mostného zvršku, poškodených mostných záverov za nové, zhotovenie nových chodníkových ríms, osadenie nových bezpečnostných zariadení, zriadenie novej hydroizolácie, sanáciu nosnej konštrukcie, sanáciu spodnej stavby a opevnenie svahov koryta pod mostom. Počas obnovy bola premávka vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch.



Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok sú aktuálne práce na moste prerušené. Kraj ďalej informoval, že po ich obnovení plánuje zhotoviteľ dokončovacie práce na spodnej stavbe, úpravy v okolí i pod mostom a práce na chodníkoch za mostom. Dokončenie sa predpokladá na jar.