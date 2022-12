Rekonštruovaný most pri Stretave plánujú otvoriť na jar

Stretava 7. decembra (TASR) – Pri obci Stretava v okrese Michalovce pokračujú práce na rekonštrukcii takmer 60 rokov starého mosta. Ak pôjde všetko podľa harmonogramu a bez komplikácií, bezpečný most by mohol byť otvorený najneskôr do konca mája budúceho roka. Informoval o tom v stredu Košický samosprávny kraj (KSK).



Zhotoviteľ aktuálne ukladá prefabrikované nosníky, ktoré budú spriahnuté železobetónovou doskou. Nosníky budú následne niekoľko týždňov zaťažené tak, aby nedošlo k ich nežiaducej deformácii. V priebehu januára sa podľa kraja na moste M4356 opäť začne pracovať.



"Na všetkých stavbách, ktoré máme, sa snažíme ukončiť zásadné práce ešte pred tuhými mrazmi. Podarilo sa to aj pri rekonštrukcii tohto 45 metrov dlhého mosta. Je za nami polovica prác a nový bezpečný most z prefabrikovaných nosníkov, ktoré nahradia pôvodné typu Vloššák, je na dosah," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ani túto stavbu pritom neobišli problémy. Rekonštrukciu podľa Trnku výrazne skomplikovali a predĺžili administratívne procesy, prepracovanie projektovej dokumentácie na výmenu všetkých nosníkov či nárast cien materiálov, pre ktorý zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny a podmienky. "V novom roku nás čaká realizácia hydroizolácie, ríms, odvodnenia, práce na úprave okolia a vo finále položíme nový asfalt a osadíme bezpečnostné prvky. Ak pôjde všetko podľa plánu, most nad potokom Čierna voda by sme chceli otvoriť na jar budúceho roka," uviedol.



Stavbári majú doposiaľ za sebou demontáž všetkých 30 nosníkov a odbúranie časti pilierov a opôr. Obnovený most bude rovnako dlhý aj široký ako pred rekonštrukciou.



Od októbra minulého roka prejdú obyvatelia úsekom cez náhradné premostenie. Rekonštrukcia mosta je súčasťou projektu obnovy cesty medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia projektu bude po novom stáť viac ako 4,8 milióna eur.