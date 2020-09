Rekonštruovaný remorkér Šturec opäť otvorí svoje brány verejnosti

Bratislava 3. septembra (TASR) – Remorkér Šturec, národná kultúrna pamiatka, ktorá v Zimnom prístave v Bratislave prechádza postupnou rekonštrukciou, opäť otvorí pre návštevníkov svoje brány. Stane sa tak v sobotu (5. 9.) pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Komentované prehliadky doplnia informácie o histórii remorkéra, ale aj o iných plavidlách, ktoré brázdili Dunaj na bratislavskom úseku.



"Keď ho múzeum dostalo do svojich zbierok, bol dosť zanedbaný. Postupne, vďaka nadšencom a finančným podporám, prechádza obnovou. Najväčšou prešla kormidelňa, ktorá bola zrekonštruovaná do pôvodného stavu. Teraz najviac vidieť vizuálnu stránku pamiatky, ktorá bola obnovená a vyzerá ako v minulosti," uviedol pre TASR Ľuboš Kačírek, riaditeľ Slovenského technického múzea – Múzeum dopravy v Bratislave. Vyčistené však boli napríklad aj kabíny, v ktorých v minulosti bývali lodníci.



Remorkér Šturec je najstaršia dodnes zachovaná loď na území Slovenska. Postavený bol v roku 1937 v komárňanských lodeniciach, a to nitovanou technológiou, podobne ako Titanic, ktorá sa v súčasnosti už nepoužíva. Loď sa pôvodne volala Štúr. Počas druhej svetovej vojny, keď bola v Zimnom prístave a americká armáda bombardovala rafinériu Apollo, bola poškodená. Začiatkom 50-tych rokov minulého storočia bola obnovená, skrátená a znova daná do prevádzky. Používala sa ako remorkér, teda ako vlečný čln na Dunaji, ktorý ťahal ďalšie nákladné časti. Slúžila až do 80-tych rokov minulého storočia, keď bola vyradená z prevádzky.



Slovenské technické múzeum v ostatných rokoch pravidelne pripravuje podujatie, kde predstavuje návštevníkom najväčší zbierkový predmet slovenských múzeí. Remorkér Šturec získalo múzeum v roku 2013, od roku 2014 je jeho zbierkovým predmetom. Odvtedy postupne prechádza náročnou rekonštrukciou a konzerváciou. Umiestnený je na funkčnom historickom lodnom výťahu v južnom bazéne Zimného prístavu v Bratislave.



Vstup na plavidlo bude možný v sobotu o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h, na prehliadky je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom e-mailovej adresy sturec.remorker@gmail.com. Pri prehliadke plavidla je potrebné dodržiavať hygienické a organizačné opatrenia.