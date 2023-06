Rekonštruovaný remorkér Šturec otvára opäť svoje brány verejnosti

Bratislava 10. júna (TASR) - Remorkér Šturec, národná kultúrna pamiatka, ktorá v Zimnom prístave v Bratislave prechádza postupnou rekonštrukciou, otvára v sobotu opäť svoje brány verejnosti. Návštevníkov čakajú komentované prehliadky remorkéra, počas ktorých uvidia strojovňu, kormidlovňu či jednotlivé kajuty lodníkov.



"Remorkér Šturec prezentujeme ako náš najväčší zbierkový predmet na Slovensku a historickú starú loď. Momentálne ju ešte renovujeme, ale aspoň čiastočne sprístupňujeme verejnosti," uviedol pre TASR Martin Goduš, kurátor železničnej a vodnej dopravy Slovenského technického múzea (STM) - Múzea dopravy Bratislava.



Remorkér Šturec je najstaršia dodnes zachovaná loď na území Slovenska. Postavený bol v roku 1937 v komárňanských lodeniciach, a to nitovanou technológiou, podobne ako Titanic, ktorá sa v súčasnosti už nepoužíva. Loď sa pôvodne volala Štúr. Pokrstená bola spolu s ďalšími sesterskými motorovými tankovými loďami Moyzes a Vajanský.



Počas druhej svetovej vojny, keď bola v Zimnom prístave a americká armáda bombardovala rafinériu Apollo, bola poškodená. Začiatkom 50. rokov minulého storočia bola obnovená, skrátená a znova daná do prevádzky. Používala sa ako remorkér, teda ako vlečný čln na Dunaji, ktorý ťahal ďalšie nákladné časti. Slúžila až do 80. rokov minulého storočia, keď bola vyradená z prevádzky. V súčasnosti je umiestnená v jednom z bazénov Zimného prístavu v Bratislave a postupne prechádza náročnou rekonštrukciou a konzerváciou.



Na prehliadky je potrebné vopred sa zaregistrovať prostredníctvom mailovej adresy sturec.remorker@gmail.com. Naplánované sú tri vstupy, maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50.