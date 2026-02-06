< sekcia Regióny
Rekonštruujú budovu SPŠ strojníckej v Košiciach za 5,8 milióna eur
KSK obnovuje aj historickú budovu SPŠ stavebnej a geodetickej na Lermontovovej ulici v Košiciach. Aktuálny rozpočet tejto stavby predstavuje 5,5 milióna eur.
Autor TASR
Košice 6. februára (TASR) - Historická budova Strednej priemyselnej školy (SPŠ) strojníckej na Komenského 2 v Košiciach prechádza aktuálne komplexnou rekonštrukciou. Cieľom je výrazné zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie technického stavu budovy pri zachovaní jej pamiatkovej hodnoty. Výška investície dosahuje viac ako 5,8 milióna eur, informoval Košický samosprávny kraj (KSK).
Rekonštrukčné práce prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu. Na objekte, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, realizujú omietky, maliarske a natieračské práce, kladenie podláh, zatepľovanie stropov, montáž lešenia a sprevádzkovanie rozvodov ústredného kúrenia. Súbežne prebiehajú reštaurátorské práce na uličnej fasáde vrátane obnovy omietok, štukovej a terakotovej výzdoby, ríms, pilastrov, rizalitov a balustrád. Práce zahŕňali aj osádzanie nových okien a dvier.
„Rekonštrukcia historických školských budov je technicky aj organizačne mimoriadne náročná. Vyžaduje si citlivý prístup, množstvo odborných zásahov a často aj neplánované práce navyše. Napriek tomu do týchto projektov ideme, pretože chceme zachovať naše kultúrne dedičstvo a zároveň vytvoriť moderné, bezpečné a energeticky úsporné školy pre ďalšie generácie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že popri historických budovách sa systematicky rekonštruujú aj desiatky ďalších škôl v kraji.
KSK obnovuje aj historickú budovu SPŠ stavebnej a geodetickej na Lermontovovej ulici v Košiciach. Aktuálny rozpočet tejto stavby predstavuje 5,5 milióna eur.
Rekonštrukcia zahŕňa obnovu strechy, okien a dverí, revitalizáciu obvodového plášťa so zachovaním architektonických prvkov, modernizáciu elektroinštalácií a interiérov, úpravy spoločných priestorov a telocviční. Súčasťou projektu je aj montáž fotovoltických panelov, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Kraj informoval, že z dôvodu rozsiahlych prác navyše a havarijného stavu kanalizácie sa termín ukončenia rekonštrukcie posunul, pričom budovu bude možné plnohodnotne užívať až po dokončení týchto prác.
Rekonštrukčné práce prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu. Na objekte, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, realizujú omietky, maliarske a natieračské práce, kladenie podláh, zatepľovanie stropov, montáž lešenia a sprevádzkovanie rozvodov ústredného kúrenia. Súbežne prebiehajú reštaurátorské práce na uličnej fasáde vrátane obnovy omietok, štukovej a terakotovej výzdoby, ríms, pilastrov, rizalitov a balustrád. Práce zahŕňali aj osádzanie nových okien a dvier.
„Rekonštrukcia historických školských budov je technicky aj organizačne mimoriadne náročná. Vyžaduje si citlivý prístup, množstvo odborných zásahov a často aj neplánované práce navyše. Napriek tomu do týchto projektov ideme, pretože chceme zachovať naše kultúrne dedičstvo a zároveň vytvoriť moderné, bezpečné a energeticky úsporné školy pre ďalšie generácie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že popri historických budovách sa systematicky rekonštruujú aj desiatky ďalších škôl v kraji.
KSK obnovuje aj historickú budovu SPŠ stavebnej a geodetickej na Lermontovovej ulici v Košiciach. Aktuálny rozpočet tejto stavby predstavuje 5,5 milióna eur.
Rekonštrukcia zahŕňa obnovu strechy, okien a dverí, revitalizáciu obvodového plášťa so zachovaním architektonických prvkov, modernizáciu elektroinštalácií a interiérov, úpravy spoločných priestorov a telocviční. Súčasťou projektu je aj montáž fotovoltických panelov, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Kraj informoval, že z dôvodu rozsiahlych prác navyše a havarijného stavu kanalizácie sa termín ukončenia rekonštrukcie posunul, pričom budovu bude možné plnohodnotne užívať až po dokončení týchto prác.