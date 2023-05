Rekordná návštevnosť v Eurovea

Bratislava 31. mája (OTS) - Najväčšie nákupné centrum na Slovensku sa tak počas uplynulého víkendu stalo najnavštevovanejšou bratislavskou destináciou. Ohlasuje začiatok eventovej sezóny.Rekordné čísla padali už v prvých dňoch otvorenia. No najväčšia návštevnosť bola zaznamenaná počas víkendu. „ V sobotu sme privítali 75 000 návštevníkov v interiéri a takmer 19 000 na promenáde, ktorí k nám prišli za atraktívnymi novými značkami a pestrou ponukou gastronomických zážitkov,“ hovorí Oľga Hammer, marketing a PR manažér Eurovea. Najväčší záujem bol samozrejme o dvojpodlažnú predajňu írskeho módneho reťazca Primark, ktorý tu otvoril svoju prvú prevádzku na Slovensku. „Sme radi, že môžeme privítať zákazníkov v našej prvej predajni na Slovensku, v tejto krásnej lokalite – novej časti Eurovea. Od štvrtkového otvorenia našich brán prekročili reakcie zákazníkov naše očakávania. Sme hrdí na to, že v Primarku je pre každého niečo – pre mužov, ženy aj deti bez ohľadu na vek alebo štýl, našim návštevníkom ponúkame udržateľnejšiu módu za dostupné ceny,“ povedal Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu. Rekord zaznamenala aj reštaurácia McDonald's, ktorá obslúžila v sobotu 27. mája takmer 3 000 zákazníkov. „Napriek tomuto nárastu návštevníkov bol priemerný čas čakania na objednávku 111 sekúnd. Zákazníci si aj vďaka príjemnému počasiu dopriali okrem obľúbených ikonických burgerov aj veľa zmrzliny a nápojov,“ dodáva Katarína Balogová, licenčný partner spoločnosti. Medzi novoprichádzajúcimi retailermi, ktorí vstúpili do druhej fázy nákupnej pasáže, pritiahol najviac pozornosti nakupujúcich tiež HalfPrice. „Predajňa HalfPrice v Eurovea je pokračovaním našej úspešnej expanzie na Slovensku. Dôkazom toho, že za prvý rok pôsobenia na Slovensku si zákazníci značku HalfPrice skutočne obľúbili sú aj výsledky z otváracieho víkendu. Desaťtisíce ľudí si na ploche takmer 3 000 m2 vyberali z výhodných ponúk svetových značiek s takým zápalom, že personál predajne musel bez prestávky dopĺňať tovar, aby uspokojil ich požiadavky. Široký sortiment, kvalitný tovar a výborné ceny boli v spontánnych odozvách najviac oceňovanými benefitmi našej ponuky. Dôkazom úspechu sú však najmä výsledky predaja, ktoré za prvé 4 dni boli najlepšie v histórii značky a teší nás, že nastavený trend po otvorení neutíchol a pokračuje aj v týchto dňoch. Veríme, že táto predajňa, ktorá je vlajkovou loďou siete HalfPrice na Slovensku bude vždy ukazovať celej sieti ten správny smer,“ opisuje prvé dni otvorenia Alena Langová, Operations & Marketing Manager.Spolu s otvorením extenzie nákupného centra a priľahlých verejných priestorov boli otvorené aj nové vjazdy a výjazdy do podzemných garáží zo smeru Ružinov a Prístav z Mosta Apollo. V podzemnej garáži pribudli ďalšie parkovacie miesta, teraz ich je spolu až 4 000. Zmenila sa celá organizácia dopravy. Pod úroveň terénu sa presúva až 80% automobilovej dopravy, čo prispelo k zvýšeniu komfortu návštevníkov. „Po rokoch príprav, výstavby a hektických týždňoch dokončovania posledných detailov sme vždy plní očakávania, ako naše spoločné dielo prijmú tí, pre ktorých je určené. Teší nás, keď vidíme, že spokojní sú nájomcovia aj ich zákazníci – návštevníci nákupného centra,“ hovorí za developera projektu Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.Nakupovanie, móda, kino, lahodné jedlo či oddych pri káve už dávno nie sú to jediné, na čo svojim návštevníkom shopping na Dunaji ponúka. V priebehu viac než jednej dekády sa Eurovea stala centrom viacerých podujatí organizovaných pre verejnosť a ani táto sezóna nebude výnimkou. „Máme pripravené už tradičné podujatia na promenáde a námestí, ale aj novinky v nových priestoroch nákupnej pasáže. S najmenšími riadne oslávimea to hneď 2 dni, cez víkendich čakáme aj s rodičmi na Námestí M. R. Štefánika pri fontáne, kde si užijeme bohatý program s bublinovou šou, nafukovacími atrakciami, Hugom Sníčkom a žonglérmi. Budú aj koncerty Fíha Tralala, Maliny Jam, Martina Madeja, Majselfa a prídu tiež známe tváre z TV JOJ,“ hovorí O. Hammer. Odďalej ponúkne Eurovea svojim návštevníkomso začiatkom o, vystúpia vsa v rámci podujatia Víkend so SAV uskutoční na Námestí pri Eurovea koncert skupinyTradičná ranná utorkovázačína od, podobne ako aj, ktorý potrvá. Fanúšikov športu čakajú dve významné podujatia v 3x3 basketbale - FIBA 3x3 U23 Nations league a kvalifikácia mužov a žien na Majstrovstvá Európy. 36 reprezentačných tímov, svetový basketbal a športový adrenalín, k tomu basketbalová šou s Martinom Lacom, exhibícia na jednokolke, nafukovací basketbal pre deti a veľa zábavy v interiéri.roztancuje schody pod sochou M. R. Štefánika. Street dance battle v kombinácii s nepredvídateľnou hudbou a hlasovaním davu, celkom určite rozvíri hladinu Dunaja. 16 tanečníkov bude súťažiť o miestenku na svetové finále vo Frankfurte, kde sa pobije o titul svetového šampióna. Tancom, hudbou aj spevom sa rozozvučí námestie posledný júnový deň, ktorý bude patriť tradičnému open air galakoncertu všetkých troch súborov SND: opery, baletu a činohry na záver divadelnej sezónyA to nie je všetko. „Tohtoročná sezóna je pre nás výnimočná. Celé leto a jeseň budú patriť samozrejme aj ďalším zaujímavým podujatiam. Naši návštevníci sa môžu tešiť na obľúbený hudobný festival, či festival moderného umenia. Deti si určite užijú divadelný projekta športovci najmä bežecké klasiky, medzi ktoré patria verejnosťou obľúbené maratóny a behy - ako napríkladalebo. Pre cyklistov máme špeciálne podujatiea pre mladých nádejných futbalistov slovenské finále turnaja,“ dodáva O. Hammer.Na obľúbených eventoch si v Eurovea prídu na svoje fanúšikovia nielen športu, umenia, dobrého jedla či kultúry, no predovšetkým všetci, ktorí radi vypĺňajú svoj voľný čas zábavou v nezameniteľnom prostredí.