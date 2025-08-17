< sekcia Regióny
Rekordná upečená haruľa v Topoľčanoch meria 129 centimetrov
Na prípravu rekordnej zemiakovej placky bolo potrebných zhruba 15 kilogramov zemiakov, päť litrov oleja, tri kilogramy múky, 30 vajec, soľ a koreniny.
Autor TASR
Topoľčany 17. augusta (TASR) - Mesto Topoľčany sa stalo slovenským rekordérom v príprave najväčšej zemiakovej placky. Tím poslancov mestského zastupiteľstva spoločne s primátorkou Alexandrou Gieciovou a so šéfkuchárom Romanom Gejdošom upiekol placku s priemerom 129 centimetrov, čím prekonal doterajší rekord z roku 2021, keď v Liptovskom Mikuláši vznikla haruľa s priemerom 109 centimetrov, potvrdila Gieciová. Nový rekord potvrdil platným certifikátom komisár Slovenskej knihy rekordov Michal Svítok.
Na prípravu rekordnej zemiakovej placky bolo potrebných zhruba 15 kilogramov zemiakov, päť litrov oleja, tri kilogramy múky, 30 vajec, soľ a koreniny. Haruľa sa piekla na panvici s priemerom 160 centimetrov. Mobilné ohnisko bolo umiestnené na vozíku, umožňovalo ohrev panvice nielen v strede, ale aj po jej okrajoch.
Pečenie jednej strany placky trvalo 20 minút. Následne sa panvica preklopila na veľké drevené plató. Nasledovalo ešte jedno obrátenie placky na druhé plató a až z toho sa haruľa vrátila naspäť na panvicu. Výsledný tvar placky nebol ideálny, preto sa z troch meraní určila stredná hodnota.
Upečená placka sa podelila na kúsky. Tie skonzumovali návštevníci hodov v Topoľčanoch, ktorí na ňu prispeli ľubovoľnou sumou. Vyzbierané financie sú určené na charitatívnu zbierku.
