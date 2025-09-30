< sekcia Regióny
Rekreačné zariadenie Dopravárik má vynovené technické vybavenie
Podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak uviedol, že obecné zariadenie v Ostrom Grúni podporili preto, lebo v regióne chýbajú takéto zariadenia.
Autor TASR
Ostrý Grúň 30. septembra (TASR) - Rekreačné zariadenie Dopravárik v obci Ostrý Grúň v okrese Žarnovica má vynovené technické vybavenie. Ubytovňu, ktorá turistom prichádzajúcim do tohto regiónu poskytuje prenocovanie už od 80. rokov minulého storočia, sa tunajšej samospráve zatiaľ darí udržať aj napriek vysokým prevádzkovým nákladom.
Starosta Ostrého Grúňa Ján Adamov pre TASR priblížil, že areál zariadenia pozostáva z hlavnej budovy, ktorá bola prerobená z bývalého mlyna na ubytovňu ešte v 80. rokoch minulého storočia, a zo šiestich zrubových chatiek typu Kamila. Jeho celková kapacita je približne 100 lôžok.
Zariadenie je síce podľa jeho slov dnes už nižšieho štandardu, no stále je turistami a návštevníkmi obce využívané. Jeho kapacity sú naplno využité najmä v januári počas pietnych spomienok na vypálenie obce a podujatia Ostrogrúnska ostrá kosa, ktoré tu organizujú už pravidelne. V uplynulom období tu bolo takisto zriadené krízové centrum na pomoc utečencom, v dvoch chatkách sú podľa starostu dodnes ubytovaní Ukrajinci.
Udržiavať zariadenie tohto typu, ktoré poskytuje ubytovanie sporadicky, nie je podľa Adamova pre obec jednoduché a je to ťažko udržateľné. Menšie opravy realizuje obec svojpomocne a za vlastné prostriedky, no zariadenie by si vyžadovalo komplexnú rekonštrukciu, na ktorú však nemá dostatok finančných prostriedkov. Starosta preto uvítal podporu Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý prispel na modernizáciu technického zázemia sumou viac ako 12.300 eur.
„Realizovali sme výmenu plynových pecí v šiestich chatkách v celkovom objeme 14.555 eur,“ priblížil Adamov s tým, že rozdiel dofinancovala obec z vlastných prostriedkov. Vďaka modernizácii tak bude ich vykurovanie efektívnejšie a ušetrí obci finančné prostriedky. „Dali sme sem nové kondenzačné pece, takže predpokladáme, že aj keď sa bude temperovať, spotreba plynu bude určite menšia,“ skonštatoval starosta.
Podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak uviedol, že obecné zariadenie v Ostrom Grúni podporili preto, lebo v regióne chýbajú takéto zariadenia. „Máme tu úspešný projekt Pohronskej hradnej cesty, ale jedno, čo v tomto regióne chýba, sú ubytovacie kapacity,“ podotkol s tým, že projekt riešil zlepšenie kvality ubytovacích kapacít v regióne.
Obec Ostrý Grúň sa rozprestiera v Kľakovskej doline v pohorí Vtáčnik. Poskytuje ideálne podmienky na zimnú aj letnú turistiku, v jej okolí sa nachádza viacero turistických trás a cyklotrás. V obci a jej okolí sú podľa starostu aj zariadenia, v ktorých majú návštevníci možnosť rybolovu či jazdy na koni.
