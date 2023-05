Rekreačný areál Delňa by mal byť pre verejnosť otvorený v júni

Prešov 12. mája (TASR) - V prešovskom rekreačnom areáli Delňa aktuálne prebieha pravidelná údržba pred letnou sezónou. Nádrž prírodného kúpaliska, ako aj jej okolie sa vyčistia a opravené budú viaceré objekty. Brány areálu by sa mali verejnosti otvoriť už v priebehu júna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.



"K činnostiam, ktoré pracovníci vykonávajú v rámci tejto údržby, patria čistenie dna Delne, oprava stavidla - systému, ktorý zadržiava vodu, rekonštrukcia móla, oprava a renovácia vstupov do vody, ale aj oprava betónových plôch pod sprchami a pred kamenným bufetom," uviedla Rácová.



Osadená bude nová unimobunka pri vstupe do areálu, určená na vyberanie vstupného, keďže pôvodná je podľa Rácovej v zlom technickom stave, a z rovnakého dôvodu dôjde aj k likvidácii starých prezliekarní a osadeniu nových.



Ako dodala hovorkyňa, údržbu zabezpečuje celkovo 23 pracovníkov a zabezpečuje ju správcovská spoločnosť Prešov Real.