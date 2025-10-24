< sekcia Regióny
Rektor KU v Ružomberku udelil na 17. novembra rektorské voľno
Doplnil, že akademický život bude pokračovať od 18. novembra, keď okrem bežných študentských povinností bude prebiehať aj celouniverzitná konferencia o kybernetickej bezpečnosti.
Ružomberok 24. októbra (TASR) - Rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Jaroslav Demko rozhodol o udelení rektorského voľna 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. TASR o tom v piatok informoval PR manažér KU v Ružomberku Viktor Mydlo.
„Udeľujem rektorské voľno nielen na odpočinok či voľný čas, ale najmä pre aktívnu zodpovednosť našich študentov. Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nie je iba dar, ale nepretržitý zápas. Vyzývam našich študentov, aby si v tento deň pripomenuli oba významné dátumy z rokov 1939 a 1989,“ podotkol Demko.
