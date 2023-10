Rektora Trnavskej univerzity v Trnave v pondelkovej voľbe nezvolili

Trnava 16. októbra (TASR) - Trnavská univerzita (TU) v Trnave nemá ani po pondelkovej opakovanej voľbe zvoleného nového rektora. Ani jeden z dvoch uchádzačov nezískal v dvoch kolách dostatočný počet hlasov. Univerzitu naďalej povedie poverený rektor René Bílik. TASR o tom informoval PR TU Matúš Demko.



Voľba rektora TU na funkčné obdobie rokov 2023 až 2027 bola vyhlásená v novembri 2022 s termínom 16. marca 2023. O post mali záujem dvaja uchádzači, no ani jeden nezískal dostatočný počet hlasov. V júni sa malo uskutočniť nové kolo volieb, ale pre nedostatočný počet voliteľov nebola volebná schôdza otvorená. Ďalší termín bol stanovený na 16. októbra, volebné zhromaždenie spomedzi dvoch uchádzačov opätovne nevybralo. O post rektora sa uchádzali dekan Filozofickej fakulty TU Erik Hrnčiarik a dekanka Právnickej fakulty TU Andrea Olšovská. V auguste Akademický senát (AS) TU poveril výkonom funkcie doterajšieho rektora Bílika, ktorý už nekandiduje, a to s platnosťou do vymenovania nového rektora, najviac však do 31. decembra tohto roka.