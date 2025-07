UCM a TRUNI podpísali dohody o spoločných študijných programoch

Trnava 10. júla (TASR) - Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave Katarína Slobodová Nováková a rektor Trnavskej univerzity (TRUNI) v Trnave Miloš Lichner vo štvrtok podpísali dohody o vzniku nových spoločných študijných programov. Ide o študijné programy Ekosystémové vedy a environmentálne zmeny, Psychológia reklamy a spotrebiteľa a Turistický sprievodca, ktoré vznikli ako súčasť projektu konzorcia oboch trnavských univerzít.



Predmetom dohôd sú podmienky spolupráce pri zabezpečení prijímacieho konania a výučby, ako aj dohoda na materiálnom, priestorovom a administratívnom zabezpečení. „Na začiatku konzorcia bola výzva ministerstva školstva, ktorá umožnila, aby boli založené takéto konzorciá. Na základe tejto výzvy boli úspešné štyri konzorciá, my sme jedno z nich,“ priblížil Lichner. Aktivity konzorcií sú rozdelené na dve časti - investičné a integračné. „U nás sú to spoločné študijné programy, ktoré sme vytvorili, ale zároveň pokračujeme v investičných aktivitách,“ doplnil. Obe univerzity získali z výzvy rezortu školstva spolu viac ako 22 miliónov eur.



Ako podotkla Slobodová Nováková, spoločné študijné programy umožnia študentom využívať infraštruktúru oboch univerzít, vrátane voľnočasových aktivít, centier podpory či stravovania. „Zároveň je to logické vyústenie spolupráce UCM s TRUNI. Tejto spolupráci predchádzal projekt Klaster trnavských univerzít, ktorý sme realizovali. Zároveň je tu množstvo vedeckej spolupráce, cez publikácie, granty, projekty,“ povedala.



Tieto integračné kroky však podľa Lichnera neznamenajú zlučovanie oboch univerzít. „Konzorcium nie je fúziou, my sme dve samostatné univerzity, ktoré chcú spolupracovať,“ zdôraznil Lichner. Podľa Slobodovej Novákovej je spolupráca logická cesta, ako v horizonte desať alebo 20 rokov uspieť vo veľmi dravom európskom akademickom prostredí. „Ak by sme realizovali užšiu spoluprácu, budeme tretím najväčším akademickým telesom na Slovensku, čo by nám dávalo oveľa lepšiu strategickú aj vyjednávaciu pozíciu,“ podčiarkla.



Výučba v rámci nových spoločných študijných programov by sa mala začať od akademického roka 2026/27. Ide o profesijne orientované študijné programy v rámci denného aj externého štúdia v dĺžke tri roky, ktoré majú pripraviť absolventov do praxe. Tomu je prispôsobený aj študijný plán, súčasťou ktorého je odborná prax v dĺžke jedného semestra.