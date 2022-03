Rektorkou SPU v Nitre zostáva nasledujúce štyri roky K. Halászová

Nitra 31. marca (TASR) – Staronovou rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa stala Klaudia Halászová. Už v prvom kole volieb, ktoré sa uskutočnili v stredu (30. 3.), získala potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov členov akademického senátu. Z 32 platných hlasov vyjadrilo v tajnom hlasovaní podporu Halászovej 17 senátorov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Doterajšia rektorka Halászová tak povedie univerzitu aj nasledujúce štyri roky.



Členovia senátu sa rozhodovali medzi troma uchádzačmi. O post rektora mala záujem aj Zuzana Palková z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU a Zdenko Tkáč, vedúci Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky Technickej fakulty SPU.



V rámci stanovených cieľov plánuje univerzita podľa slov Halászovej dokončiť hlavné procesy zosúlaďovania vnútorného systému v zmysle štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijné programy, habilitačné a inauguračné konanie, naďalej chce zintenzívňovať spoluprácu so strednými školami, s praxou, pokračovať vo vytváraní aktívnych medzinárodných kontaktov a internacionalizácií výskumu. Významnú úlohu bude zohrávať Kreatívne centrum SPU, ktoré poskytne príležitosť zapojiť sa do kreatívneho priemyslu.



Základnými infraštruktúrami pre výskum a inovácie v oblasti zelenej ekonomiky a potravinárstva bude Biodom, Potravinový inkubátor. V rámci investičných a rozvojových aktivít bude univerzita pokračovať v budovaní prvkov zelenej a modernej infraštruktúry. Plánuje vyvíjať aktivity na komplexnú obnovu budov a energetického hospodárstva so zohľadnením pamiatkových hodnôt stavieb, pokračovať v rekonštrukciách študentských domovov a voľnočasového zázemia pre študentov. Prioritou bude aj dobudovanie coworkingového centra ako motivujúceho a kreatívneho prostredia pre študentov v získaní prenositeľných spôsobilostí.