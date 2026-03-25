Rektorkou SPU v Nitre zostáva tretie funkčné obdobie Klaudia Halászová
Svoj hlas odovzdalo Halászovej 40 členov Akademického senátu SPU a Správnej rady SPU.
Autor TASR
Nitra 25. marca (TASR) - Rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre bude aj vo funkčnom období 2026 - 2030 Klaudia Halászová. Súčasná rektorka ako jediná kandidátka obhájila svoju funkciu už v prvom kole rektorských volieb. Kandidátom na rektora SPU bol aj Zdenko Tkáč z technickej fakulty, ktorý sa však kandidatúry vzdal, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.
Svoj hlas odovzdalo Halászovej 40 členov Akademického senátu SPU a Správnej rady SPU. Podľa predsedu Akademického senátu SPU Mariána Tótha bolo vydaných 43 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 40 platných hlasovacích lístkov, tri boli neplatné.
Halászová povedie univerzitu už tretie funkčné obdobie za sebou, čo umožnila novela vysokoškolského zákona. Pred jej prijatím mohli rektori zastávať funkciu najviac dve po sebe nasledujúce obdobia. Do funkcie ju vymenuje prezident SR.
Rektorka skonštatovala, že jej motiváciou pokračovať vo funkcii sú výzvy, ktorým univerzita čelí. Deklarovala úsilie zachovať kontinuitu riadenia a zároveň ďalej rozvíjať jej potenciál.
Tromi hlavnými piliermi SPU v nasledujúcom období budú podľa nej jedinečnosť, udržateľnosť a excelentnosť. „Naša univerzita má výnimočné postavenie v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva, agrobiológie, biotechnológií, krajiny či hospodárenia s prírodnými zdrojmi,“ uviedla.
Svoj hlas odovzdalo Halászovej 40 členov Akademického senátu SPU a Správnej rady SPU. Podľa predsedu Akademického senátu SPU Mariána Tótha bolo vydaných 43 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 40 platných hlasovacích lístkov, tri boli neplatné.
Halászová povedie univerzitu už tretie funkčné obdobie za sebou, čo umožnila novela vysokoškolského zákona. Pred jej prijatím mohli rektori zastávať funkciu najviac dve po sebe nasledujúce obdobia. Do funkcie ju vymenuje prezident SR.
Rektorka skonštatovala, že jej motiváciou pokračovať vo funkcii sú výzvy, ktorým univerzita čelí. Deklarovala úsilie zachovať kontinuitu riadenia a zároveň ďalej rozvíjať jej potenciál.
Tromi hlavnými piliermi SPU v nasledujúcom období budú podľa nej jedinečnosť, udržateľnosť a excelentnosť. „Naša univerzita má výnimočné postavenie v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva, agrobiológie, biotechnológií, krajiny či hospodárenia s prírodnými zdrojmi,“ uviedla.