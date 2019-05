Rektorom Technickej univerzity by mal ostať S. Kmeť

Súčasné funkčné obdobie končí Kmeťovi v auguste 2019. Rektora na ďalšie obdobie by mal na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovať prezident SR.

Košice 6. mája (TASR) – Na čele Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) by mal aj v ďalšom štvorročnom funkčnom období stáť doterajší rektor Stanislav Kmeť. V tajnom hlasovaní ho za kandidáta na rektora v pondelok všetkými hlasmi zvolil akademický senát univerzity.



"Prezentovaná dôvera všetkých senátorov je pre mňa veľkým záväzkom a zároveň obrovskou výzvou do ďalšej práce. Vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí na univerzite pôsobili a pôsobia, stojí TUKE na pevných základoch a v ďalšom období by mala maximálne ťažiť zo svojich silných stránok. Budem sa snažiť pokračovať v doterajšej práci tak, aby sa sebavedomie a pozícia TUKE vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby sa k nej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo hlásili," uviedol Kmeť bezprostredne po zvolení.



Súčasné funkčné obdobie končí Kmeťovi v auguste 2019. Rektora na ďalšie obdobie by mal na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovať prezident SR.



Profesijná orientácia profesora Kmeťa je zameraná na reológiu, mechanizmy pretvárania, časovo-závislé matematicko-fyzikálne výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov v pružnej a nepružnej oblasti namáhania.