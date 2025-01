Rekvalifikovalo sa 763 bývalých zamestnancov HBP a SE

Prievidza 27. januára (TASR) - Rekvalifikácie absolvovalo celkovo 763 bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a Slovenských elektrární (SE). Cez projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra a jeho pokračovanie získali účastníci, ktorí prišli o prácu v dôsledku útlmu ťažby uhlia, zručnosti v odboroch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), kuchár či tatér.



"Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. sa skončil v závere minulého roka a využili ho z väčšej miery najmä zamestnanci HBP. Nadviazal na rovnomenný projekt, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2020 až 2023," pripomenula referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Sláva Gajdošíková.



Baníkom a zamestnancom Elektrárne Nováky (ENO), ktorí sa do projektu zapojili, pomáhali s prípravou na prechod do nového zamestnania tzv. tútori. "Každý účastník projektu prešiel najprv procesom bilancie kompetencií. Počas neho zhodnotil svoje odborné aj vzdelanostné predpoklady, hodnoty aj zručnosti, ktoré vie využiť v budúcom povolaní," priblížila Gajdošíková.



Súčasťou podľa nej boli aj rôzne praktické cvičenia, v rámci ktorých si účastníci trénovali aj svoje komunikačné schopnosti, aby vedeli správne reagovať na pracovnom pohovore. "Následne si spoločne s tútorom vybrali vhodné rekvalifikačné alebo odborné kurzy, pričom mohli absolvovať kurzy v hodnote 1500 eur. Počas účasti v projekte im zamestnávatelia vyplácali náhradu mzdy," doplnila.



Možnosť zapojiť sa do projektu v roku 2023 využilo 112 zamestnancov HBP, vlani sa na ňom zúčastnilo 651 účastníkov vrátane 45 zamestnancov ENO. "Počas minulého roka účasť v projekte úspešne ukončilo všetkých 763 účastníkov. Spolu absolvovali celkovo 1106 vzdelávacích kurzov, nielen odborných, ale napríklad aj 155 kurzov zameraných na tzv. mäkké zručnosti a 36 na podnikateľské zručnosti," zhrnula referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov.



Baníci si podľa nej najčastejšie vyberali kurzy z oblasti BOZP, kurzy zvárania, inštalácie fotovoltických systémov, počítačové aj jazykové kurzy. Našli sa však aj takí, ktorí sa rekvalifikovali za automechanikov, kuchárov, stolárov, tesárov, cukrárov, fitnes trénerov, masérov či tatérov. "Veľká časť účastníkov projektu sa nachádzala vo vekovom rozpätí 40 až 59 rokov a patrila k dlhoročným zamestnancom baní či elektrární. Možnosť absolvovať rekvalifikačné kurzy prakticky zadarmo viacerí privítali ako príležitosť na splnenie si svojich dávnych snov či dlho očakávanú životnú zmenu," dodala Gajdošíková.



Národný projekt pripravil TSK v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, HBP a SE. Financovali ho z Operačného programu Slovensko - Fondu na spravodlivú transformáciu.