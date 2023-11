Relax centrum v Kremnici otvoria pred zimou bez obmedzení

Kremnica 11. novembra (TASR) - Relax centrum na Skalke pri Kremnici sa pripravuje na opätovné otvorenie pred tohtoročnou zimnou turistickou sezónou. V zariadení podľa primátora Kremnice Martina Novodomca prebiehajú sanitárne dni. Wellness časť uzatvorili ešte v septembri, aktuálne je pre pravidelnú údržbu uzatvorená aj telocvičňa, fitnes, bowling a squash.



Podľa Novodomca ide o pravidelné sanitárne dni, ktoré vždy prebiehali v tomto jesennom období. "Treba spraviť údržbu bazénov, sáun a celého zázemia. Preto sa to uzavrelo," podotkol s tým, že toto obdobie je na to najvhodnejšie. Samospráva chce celé zariadenie vrátane wellnesscentra opätovne otvoriť v decembri, keď sa už tradične teší vysokej návštevnosti.



K čiastočnému uzatvoreniu zariadenia, ktoré sa týkalo bazéna a sáun, pristúpila samospráva v septembri tohto roka z dôvodu šetrenia. Prevádzka totiž podľa samosprávy hospodárila v uplynulých rokoch s významnou stratou na úrovni 580.000 eur. Okrem toho zaviedla aj racionalizačné opatrenia so zníženým stavom zamestnancov. Na znížených mzdových nákladoch sa majú prejaviť od budúceho roka, spolu s úsporou energie by to malo viesť k zníženiu nákladov na prevádzku centra a straty zariadenia.



To, či samospráva ušetrila alebo neušetrila týmito úspornými opatreniami, sa podľa slov primátora uvidí až v budúcom roku. Podotkol, že zariadenie je nielen v prevádzkovej, ale aj investičnej strate. Navyše, musia riešiť jeho budúcnosť, keďže o objekt prejavila záujem spoločnosť Coimex Invest, ktorá jeho výstavbu pred rokmi spolu so samosprávou financovala. Odvoláva sa pritom na zmluvu ešte z novembra roku 2006.



Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva však všetci prítomní poslanci jednohlasne nesúhlasili s prevodom vlastníckych práv k budove Relax centra spomínanej spoločnosti v zmysle zmluvy o budúcej zmluvy ešte z novembra roku 2006.



"Musíme sa pozrieť ako ďalej, čaká nás pravdepodobne aj žaloba vzhľadom na to, že máme predbežné opatrenie a budeme očakávať, ako sa to celé vyvinie. Vzhľadom na to, že na začiatku tohto projektu bola zmluva o budúcej zmluve o kúpe tohto zariadenia a je otázne, ako súdy rozhodnú, ako nás toto celé postihne ako samosprávu," dodal na margo budúcnosti zariadenia Novodomec.



Relax centrum na Skalke vybudovala Kremnica za podpory eurofondov a z vlastných zdrojov. V tomto roku uplynulo 16-ročné obdobie udržateľnosti projektu. Súčasťou športovo-oddychového zariadenia je wellnesscentrum, telocvičňa, fitnes miestnosť, sqashový kurt či bowlingové dráhy.