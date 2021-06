Reliéfy v centre Myjavy budú rekonštruovať

Myjava 11. júna (TASR) - Mesto Myjava začne v pondelok (14. 6.) rekonštrukciu jedného z reliéfov, ktorý je najpoškodenejší, na Námestí M. R. Štefánika. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Celkovo sú v centre mesta štyri takéto betónové plastiky s rozmermi 11 x 5 metrov, vytvorené v 60. rokoch minulého storočia. Ich autorom je akademický sochár Vojtech Matušinec. "Reliéfy mali do vtedy vznikajúceho nového centra mesta a nákupnej zóny symbolicky vniesť závan histórie. Plastiky obsahujú motívy osídľovania kraja, utvárania tradícií, revolučného roka 1848 a súčasnosti mesta," uviedol Hrin.



Práce, ktoré tam budú od pondelka vykonávané, potrvajú približne štyri týždne a budú obsahovať odstránenie všetkých vrstiev farieb a zvetraných častí, chemické odstránenie plesní a machov, vytvorenie oceľovej konštrukcie pri odpadnutí väčších časti reliéfu. "Ak to bude potrebné, príde k doplneniu a domodelovaniu chýbajúcich častí plastiky reliéfu a spár, ručnému vybrúseniu a ďalším potrebným úkonom,“ doplnil hovorca mesta.



Náklady na opravu reliéfu sú naplánované vo výške takmer 6300 eur. "Samospráva plánuje súbežne s rekonštrukciou reliéfu riešiť aj opravu atiky a doplnenie osvetlenia. Počas trvania prác bude priestor okolo reliéfu zabezpečený lešením s ochrannými sieťami, vstupy do prevádzok v budove, na ktorej sa plastika nachádza, budú voľné. Rovnakým spôsobom by mali byť postupne riešené všetky plastiky," informoval Hrin.