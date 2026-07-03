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Remeselné trhy v Pukanci ponúknu kultúrne podujatia i gastronómiu
Miestny park bude patriť vystúpeniam folklórnych súborov.
Autor TASR
Pukanec 3. júla (TASR) - V Pukanci (okres Levice) sa v piatok popoludní začína 32. ročník Pukanských remeselníckych trhov. Ako avizovali organizátori, festival ponúkne od 3. do 5. júla ukážky ľudových remesiel, folklór i tradičnú gastronómiu.
Podujatie sa v piatok o 14.30 h začne slávnostným odhalením pamätnej tabule dizajnéra Jána Čalovku v parku pred Kostolom sv. Mikuláša. Jeho dielu je venovaná aj výstava, ktorá bude o 17. hodine sprístupnená v obradnej sieni obecného úradu. Súčasťou programu bude tiež ekumenická pobožnosť v Kostole sv. Mikuláša, historická melodráma s názvom Už idú!, koncert kapely Kosa na kameň a večerná diskotéka.
Sobotný a nedeľný program ponúkne Jarmok ľudových remesiel spojený s návštevou viacerých remeselníckych dvorov. Miestny park bude patriť vystúpeniam folklórnych súborov. „Sprístupnený bude aj Kostol sv. Mikuláša a evanjelický kostol. Návštevníci si môžu pozrieť aj Hrnčiarske múzeum Jána Franka, expozície pukanskej histórie i dejín hasičstva v Pukanci a popri tom ochutnať tradičnú gastronómiu,“ doplnili organizátori.
Podujatie sa v piatok o 14.30 h začne slávnostným odhalením pamätnej tabule dizajnéra Jána Čalovku v parku pred Kostolom sv. Mikuláša. Jeho dielu je venovaná aj výstava, ktorá bude o 17. hodine sprístupnená v obradnej sieni obecného úradu. Súčasťou programu bude tiež ekumenická pobožnosť v Kostole sv. Mikuláša, historická melodráma s názvom Už idú!, koncert kapely Kosa na kameň a večerná diskotéka.
Sobotný a nedeľný program ponúkne Jarmok ľudových remesiel spojený s návštevou viacerých remeselníckych dvorov. Miestny park bude patriť vystúpeniam folklórnych súborov. „Sprístupnený bude aj Kostol sv. Mikuláša a evanjelický kostol. Návštevníci si môžu pozrieť aj Hrnčiarske múzeum Jána Franka, expozície pukanskej histórie i dejín hasičstva v Pukanci a popri tom ochutnať tradičnú gastronómiu,“ doplnili organizátori.