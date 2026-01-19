< sekcia Regióny
Remeselníci sa môžu prihlasovať na 25. ročník Trnavskej brány
Folklórny festival Trnavská brána sa koná priamo v historickom centre mesta.
Autor TASR
Trnava 19. januára (TASR) - Remeselníci sa môžu prihlasovať na jubilejný 25. ročník folklórneho festivalu Trnavská brána, ktorého súčasťou je aj jarmok ľudovo-umeleckých remesiel. Podujatie sa uskutoční 29. a 30. mája. Jarmok je situovaný na Hlavnej ulici. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
„Ak sa venujete tradičným ľudovoumeleckým remeslám, či už ste pernikár, drotár, kováč, košikár, výrobca šibákov alebo sa špecializujete na iný druh ručnej tvorby, máte možnosť predstaviť svoje umenie širokej verejnosti,“ uvádza sa na webe mesta Trnava. Remeselníci môžu posielať prihlášky do 20. apríla.
Folklórny festival Trnavská brána sa koná priamo v historickom centre mesta. Jeho súčasťou býva aj tradičný krojovaný sprievod. Okrem Trojičného námestia je program najmä vo večerných hodinách situovaný aj do mestského amfiteátra.
