Remeselníci sa môžu uchádzať o značku Regionálny produkt Novohrad

Lučenec 21. mája (TASR) - Remeselníci a výrobcovia z juhu stredného Slovenska sa môžu opäť uchádzať o udelenie značky Regionálny produkt Novohrad. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktorá je koordinátorom regionálneho značenia, vyhlásila prvú tohtoročnú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky pre produkty, otvorená je do 6. júna. OOCR o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



O udelenie značky Regionálny produkt Novohrad, ktorej držiteľmi je v súčasnosti viac ako 80 producentov, sa môžu uchádzať výrobcovia z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Žiadosti môžu podávať remeselníci, ľudoví umelci a výrobcovia, živnostníci i firmy so sídlom alebo prevádzkou v Novohrade.



Cieľom značky Regionálny produkt Novohrad je podporiť miestnych producentov a garanciu pôvodu označeného výrobku v regióne. Držiteľom označenie prináša najmä propagáciu na Slovensku i v zahraničí, spoluprácu s inými regiónmi či účasť na rôznych podujatiach.



„Novohrad má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Tiež výrobky a produkty pochádzajúce z Novohradu majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca tunajších ľudí i časť ich duše. Zavedenie značky pre výrobky, ktoré garantujú ich pôvod v Novohrade, je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom,“ uviedla OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Značku Regionálny produkt Novohrad môžu získať remeselné výrobky, potraviny i poľnohospodárske produkty či prírodné výrobky. Žiadosti o pridelenie značky môžu záujemcovia podávať do 6. júna v kancelárii OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie alebo poštou na adresu Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec.