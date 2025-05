Remeselníci sa môžu uchádzať o značku Regionálny produkt Podpoľanie

Detva 27. mája (TASR) - Remeselníci a výrobcovia zo stredného Slovenska sa môžu opäť uchádzať o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie. Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do konca novembra tohto roka. TASR o tom informovala koordinátorka regionálneho značenia Dominika Vajsová.



Dodala, že po ukončení výzvy zasadne certifikačná komisia na hodnotenie žiadostí. „Po kladnom zhodnotení je slávnostné odovzdanie certifikátov na spoločnom stretnutí všetkých držiteľov značky,“ objasnila s tým, že v tomto prípade to bude začiatkom roka 2026. Podľa nej na podujatí okrem toho plánujú aj aktivity regionálnej značky na daný rok.



Označenie môžu získať subjekty, ktoré tvoria alebo poskytujú služby na Podpoľaní. Využívať musia tradičné postupy či miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a zároveň chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo.



Koordinátorka uviedla, že žiadosť o získanie značky nie je náročná. Podľa nej je to jednoducho pripravené, aby k tomu ľudia nepotrebovali odbornú pomoc. Formulár nájdu uchádzači o značku na oficiálnej webstránke regionálneho produktu Podpoľanie, prijímajú ich v kancelárii v Detve. Pripojený je aj kontakt na občianske združenie, ktoré výzvu vyhlásilo.



Certifikát regionálneho produktu platí dva roky. Počas tohto obdobia sa značka nedá odobrať. Vo výnimočných prípadoch to však môže urobiť monitorovací výbor, keď zistí porušenie pravidiel. „Po dvoch rokoch je možné certifikát predĺžiť, a to podaním žiadosti,“ ukončila Vajsová.



Označenie doteraz získali rezbárske výrobky z dreva, črpáky, detvianske vyrezávané kríže i detvianska výšivka na taškách. V súčasnosti ho používajú aj výrobcovia medu, ovčích syrov, gazdovských špecialít a tradičnej makovej štrúdle. V minulosti ho získali aj bryndzové jedlá z Podpoľania a ubytovacie zariadenia.