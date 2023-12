Remeselníci z Kysúc sa prezentujú na výstave Vianoce a ich tajomstvá

Čadca 26. decembra (TASR) - Ľudoví remeselníci a kreatívni tvorcovia z Kysúc sa v Múzeu Čadca prezentujú do konca decembra na výstave Vianoce a ich tajomstvá.



Podľa kultúrnej manažérky Kysuckého múzea v Čadci Veroniky Gilániovej je výrobe sviatočnej dobroty s nezameniteľnou vôňou venovaná ďalšia výstava Medovnikárstvo - sladký pôžitok Vianoc. "Atmosféru dotvárajú aj dielka detí základných a materských škôl na výstave Vianočná pošta - list Ježiškovi. Obidve výstavy v Múzeu Čadca sú prístupné do 28. januára 2024," uviedla.



Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke sprístupnia počas vianočných sviatkov od 27. do 30. decembra. "V celom areáli bude vianočná výstava Ľudové Vianoce na dedine. V interiéroch dreveníc budú nainštalované scény zo života našich predkov, pripomínajúce zvyky a obyčaje od adventu cez Vianoce až po sviatok Troch kráľov," dodala.



V Kaštieli Radoľa predstavujú betlehemy zo zbierok Kysuckého múzea na výstave K Ježiškovi do Betlema pôjdeme. Vystavené exponáty sú vyrobené technikou vyrezávania z dreva, zo šúpolia, zo sadry, vosku, cínu a papiera. Výstava je prístupná do 25. februára 2024.