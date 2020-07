Remeselnícky inkubátor Gemer za rok zmobilizoval v KSK stovky výrobcov

Košice/Rožňava 10. júla (TASR) – Stovky ľudovoumeleckých výrobcov z Košického kraja sa podarilo zmobilizovať za prvý rok svojej existencie Remeselníckemu inkubátoru Gemer (RINK). TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že so vzdelávacími workshopmi by mali pokračovať na jeseň.



Košický kraj otvoril RINK vlani v apríli. Prevádzkuje ho Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je kraj. „V Košickom kraji sme evidovali len 140 tradičných remeselníkov, preto stál RINK pred neľahkou úlohou. Za prvý rok sa mu podarilo zmobilizovať vyše 340 ľudovoumeleckých výrobcov z celého nášho kraja, ktorí reprezentujú čipkárstvo, hrnčiarstvo, zvonkárstvo, gubárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, výrobu z dreva, železa či prírodných pletív. Škoda, že o mnohých z nich doposiaľ verejnosť netušila,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že ide o ľudí, ktorí pomáhajú zachovávať tradičné remeslá typické pre Spiš, Gemer, Abov a Zemplín.



Pracovníci GOS v Rožňave osobne navštevovali jarmoky a trhy, ľudovoumeleckých výrobcov v regiónoch vyhľadávali aj cez remeselníkov či osvetové zariadenia. Platformu pomoci pre remeselníkov prezentovali na viacerých podujatiach. Ako pripomenula riaditeľka GOS Helena Novotná, nesústredia sa na handmade tvorcov, ale pôvodnú ľudovoumeleckú výrobu. „Väčšina remeselníkov v našej databáze sú starší autori, ktorí sa priučili remeslu priamo od svojich rodičov a prarodičov, teda od generácie, ktorá postupne vymiera. Preto je dôležité, aby sa naučili prezentovať tradičné techniky v podmienkach 21. storočia, lebo ak sa stratia oni, s nimi sa stratí aj remeslo,“ povedala.



Kraj chce prostredníctvom tohto prvého remeselníckeho inkubátora v KSK nastaviť systém efektívnej podpory tradičných ľudových remesiel. Na jeseň 2019 sa v RINK-u uskutočnila séria prvých workshopov, kde sa remeselníci naučili pracovať s nízkonákladovými formami marketingu. Vďaka školeniam si podľa Terezkovej mnohí zriadili napríklad sociálne siete a začali budovať vlastnú značku. Na ôsmich workshopoch sa zúčastnilo 130 remeselníkov.



Na jar zasiahla do plánu podujatí v RINK-u pandémia nového koronavírusu. Edukačné workshopy sa modifikovali na online poradenstvo. Ak to epidemiologická situácia dovolí, ďalšie vzdelávacie workshopy budú pokračovať na jeseň.



Počas leta sa remeselníci môžu verejnosti predstaviť v Košiciach, kde sa v termíne 25. a 26. augusta uskutoční prezentačno-predajná výstava. Výrobcovia z východu združení v Remeselníckom inkubátore Gemer sa môžu profesionálnym spôsobom prezentácie inšpirovať aj v zahraničí, a to 21. augusta na festivale ľudového umenia Mesterségek Ünnepe v Budapešti.



Spolu s Východoslovenským múzeom v Košiciach chystá RINK v októbri krajskú výstavu najlepších remeselníckych produktov, inštalovaná bude v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Na nádvorí súčasne plánujú živý jarmok remesiel.