Remeselný meštiansky minipivovar v Komárne začína variť pivo

Komárno 13. júla (TASR) - V priestoroch kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne vznikol nový minipivovar, v ktorom sa rozbieha výroba komárňanského piva. Remeselný meštiansky pivovar v múroch pevnosti oživí zaniknuté pivovarnícke tradície mesta, informovala radnica.



Mestský pivovar zriadila spoločnosť Kamarum, ktorá bola založená v roku 2021 za účelom obnovy a revitalizácie pevnosti v Komárne. Podľa predloženého projektu by mala ročná kapacita pivovaru dosiahnuť 700 hektolitrov piva. Spoločnosť nemá ambíciu byť konkurenciou pre veľkých dodávateľov piva, ponúknuť chce domácky varené pivo.



Pivovar je rozložený v troch prízemných miestnostiach. V prvej je umiestnená technologická časť skladovania a dozrievanie piva v CKT tankoch, ako aj technológia na čistenie a napĺňanie sudov. V druhej miestnosti je technológia na výrobu piva, skladové priestory, administratívne a sociálne priestory pre personál. V tretej miestnosti budú sústredené pohostinské služby a priestory určené na degustáciu piva pre návštevníkov pevnosti.



Tradícia pivovarníctva siaha v Komárne do 16. až 17. storočia. Domáce varenie piva postupne stratilo svoj dominantný charakter, väčšiu rolu získalo profesionálne pivovarníctvo. V roku 1696 vznikol v meste pivovarnícky cech, pivovarníkom odvtedy mohol byť len ten, kto sa vyučil v cechu.



Pivovarníctvo sa rozšírilo predovšetkým pri vodných tokoch, ktoré predstavovali lacný spôsob transportu. Vďaka tomu sa Komárno, ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, stalo v priebehu 17. a 18. storočia centrom obchodu s pivom. V roku 1758 pracovalo v Komárne deväť majstrov pivovarníkov. Podľa zakladacej listiny bol patrónom komárňanského pivovarníckeho cechu svätý Florián, preto bol aj v ich erbe.



Koncom 18. storočia boli mestskí pivovarníci v kríze, pretože do krajiny dorazilo množstvo viedenských pív, ktoré vytlačili miestny priemysel z trhu. Masová výroba nového piva, ležiaka, znamenala koniec cechového pivovarníctva.