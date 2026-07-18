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Remeselný víkend v skanzene v Pribyline priblíži hrnčiarstvo
Návštevníci uvidia a budú si môcť i vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu i modelovanie z hliny, pradenie a spracovanie ovčej vlny, spresnilo múzeum na webe.
Autor TASR
Pribylina 18. júla (TASR) - Hrnčiarstvu, pradeniu i spracovaniu ovčej vlny bude venovaná sobota v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Staré remeselné techniky z Liptova tam Liptovské múzeum predstavuje v rámci akcie Remeselné víkendy počas celých letných prázdnin, informovala marketingová manažérka múzea Slávka Križková.
Návštevníci uvidia a budú si môcť i vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu i modelovanie z hliny, pradenie a spracovanie ovčej vlny, spresnilo múzeum na webe.
Tradičné remeslá charakteristické pre región Liptova bude predstavovať múzeum počas júla a augusta. „Návštevníci budú môcť sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove,“ priblížil Radovan Sýkora, zodpovedný za tvorbu programov Liptovského múzea.
Počas leta sa v skanzene predstavia majstri modrotlače, drotári, hrnčiari, kováči, košikári, spracovatelia ovčej vlny či paličkárky. „Návštevníci si budú môcť sami vyskúšať niektoré z techník a možno si domov odnesú svoj prvý remeselný výrobok,“ doplnil Sýkora.
Múzeum liptovskej dediny je počas leta otvorené dlhšie, každú sobotu a nedeľu od 9.00 h do 20.00 h. Súčasťou jeho letnej ponuky sú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.
Návštevníci uvidia a budú si môcť i vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu i modelovanie z hliny, pradenie a spracovanie ovčej vlny, spresnilo múzeum na webe.
Tradičné remeslá charakteristické pre región Liptova bude predstavovať múzeum počas júla a augusta. „Návštevníci budú môcť sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove,“ priblížil Radovan Sýkora, zodpovedný za tvorbu programov Liptovského múzea.
Počas leta sa v skanzene predstavia majstri modrotlače, drotári, hrnčiari, kováči, košikári, spracovatelia ovčej vlny či paličkárky. „Návštevníci si budú môcť sami vyskúšať niektoré z techník a možno si domov odnesú svoj prvý remeselný výrobok,“ doplnil Sýkora.
Múzeum liptovskej dediny je počas leta otvorené dlhšie, každú sobotu a nedeľu od 9.00 h do 20.00 h. Súčasťou jeho letnej ponuky sú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.