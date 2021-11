Pracovné večery u Tkáčov ponúknu ľuďom tradičné remeslá hornej Nitry

Nitrianske Pravno 12. novembra (TASR) - Tradičné spôsoby výroby a remeslá z hornej Nitry predstavia tvorivé dielne pod názvom Pracovné večery u Tkáčov. Podujatie pripravilo občianske združenie (OZ) Hornonitrie v rámci projektu Tradície v Hornonitrí, uskutoční sa od konca novembra do začiatku decembra vo viacerých obciach okresu Prievidza. TASR o tom v piatok informovala projektová manažérka združenia Radka Tarabčíková.



"Tvorivé dielne prinášajú deťom i dospelým možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky," načrtla Tarabčíková.



Dielne tak podľa nej prispievajú k podpore tvorby regionálnych remeselných výrobkov, vzdelávaniu v oblasti tradičnej kultúry, osvojovaniu si tradičných zručností a rozvoju výtvarného vkusu.



Školu drevorezby a výroby hračiek, ktorá je úzko spätá s obcou Chvojnica, predstaví tvorivá dielňa pod názvom Chvojnická smrečina. Hostiť ju bude počas víkendu 20. a 21. novembra obecný úrad vo Chvojnici a povedie ju lektor Peter Lovas.



Pod vedením lektoriek Tarabčíkovej, Heleny Kračmerovej a odborníka Rastislava Haronika sa 26. a 27. novembra uskutoční v kultúrnom dome v Porube dielňa zameraná na pravniansku výšivku a sieťovanie. Haronik zároveň predstaví pôvodné výšivky svadobných šatiek zo svojej zbierky, ktorých pôvod siaha do 18. storočia.



Tradície v Hornonitrí predstavujú aj prácu v tkáčskej dielni U Tkáčov. Tkanie činovate je náročnejšia technika, ktorú predstaví lektor Martin Šimko 3. a 4. decembra v komunitnom centre OZ Hornonitrie v Nitrianskom Pravne.



Podujatie sa uskutoční v súlade s opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.