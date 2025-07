Remeslo má zlaté dno vo Vychylovke ponúka zábavu i poučenie

Nová Bystrica 13. júla (TASR) - Zábavu, poučenie a zážitky pre celú rodinu pripravilo na nedeľu Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Podujatie Remeslo má zlaté dno prenesie deti do minulosti a na jeden deň sa stanú tovarišmi. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.



„Skanzen sa premení na svet, kde sa história stane hrou a kde si každý malý aj veľký objaviteľ nájde to svoje. Návštevníkov vtiahneme do víru dávnych remesiel, ktoré ukrývajú pravé zlaté dno v podobe šikovnosti, zručnosti a hrdosti,“ uviedla Jančulová.



Ako dodala, deti budú mať príležitosť kuť železo, premenia sa na šikovných šindliarov, objavia kúzlo košikárskeho či hrnčiarskeho remesla. Vyrobiť si môžu voňavé sviečky, pre malých železničiarov bude pripravená špeciálna aktivita - podbíjanie koľajníc a pribíjanie železničných klincov.



„Každá splnená úloha, každé nové remeslo prinesie deťom radosť z tvorenia, cenné skúsenosti a pocit hrdosti. Na konci dobrodružnej výzvy bude každé dieťa pasované za malého majstra,“ doplnila Jančulová.



Podujatie Remeslo má zlaté dno odštartovalo v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke o 10.00 h, potrvá do 17.00 h.