Remišová: Na likvidáciu envirozáťaží chceme vyčleniť vyše 300 miliónov

Humenné 6. augusta (TASR) – Zdravý život v regiónoch musí byť pre každú vládu prioritou, preto by Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chcelo na likvidáciu envirozáťaží vyčleniť 294 miliónov eur. Uviedla to vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) počas brífingu po návšteve skládky toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske a následnom stretnutí so zástupcami samospráv v regióne. Zároveň predstavila priority ministerstva na nasledujúce programové obdobie čerpania eurofondov.



"Riešenie environmentálnych záťaží, ktoré sme zdedili, musí byť pre Slovensko prioritou. Z nových eurofondov, ktoré pripravujeme na roky 2021 – 2027, sme na riešenie environmentálnych záťaží navrhli podporu vo výške takmer 300 miliónov eur a robíme všetko pre to, aby sa Európska komisia s naším návrhom stotožnila," povedala s tým, že MIRRI tak chce byť rezortom zapojeným do likvidácie envirozáťaže nielen na Zemplíne partnerom. Pomoc MIRRI by podľa jej slov mohla spočívať vo financovaní nákupu ochranných a pracovných odevov či náradia pre pracovníkov, ktorí budú skládku PCB látok v Strážskom odstraňovať. "S týmto cieľom by sme tiež mohli podporiť vznik účelovo viazaných pracovných miest," doplnila.



Na stretnutí so starostami sa Remišová venovala téme rozvoja regiónov. Ako uviedla, zámerom MIRRI v rámci nového programového obdobia je vyhlasovať výzvy práve na základe požiadaviek regiónov. "Chceme, aby sa eurofondy využívali férovo, bez korupcie, zmysluplne, bez byrokracie a na to, na čo ich ľudia potrebujú," povedala.



Jednou zo žiadostí regiónov má byť podpora cyklodopravy. "Naším cieľom je, aby v mestách na Slovensku cyklodoprava nebola len voľnočasová aktivita, ale tam, kde je to možné, aby sa cyklodoprava stala funkčnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave," ozrejmila s tým, že na podporu nemotorovej dopravy vyčlenilo MIRRI viac ako 46 miliónov eur.



Z regionálneho operačného programu, ktorý je v gescii Remišovej ministerstva, budú v najbližších týždňoch vyhlásené ďalšie výzvy. "Takmer 54 miliónov eur pôjde na rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú (pre regióny, pozn. TASR) životne dôležité, lebo ich denne využívajú ľudia, ktorí cestujú za prácou," informovala. Ďalšia výzva z IROP bude určená na podporu sociálnych služieb a modernizáciu výučby na stredných odborných školách. Nemenej dôležitou je podľa Remišovej podpora samospráv s prípravou projektových dokumentácií, aby boli hneď pripravené čerpať eurofondy. Na tento účel pripraví MIRRI výzvu za vyše 35 miliónov eur.