Renesančný kaštieľ v Galante čaká rekonštrukcia

Galanta 21. februára (TASR) - Renesančný kaštieľ v Galante, ktorý v minulosti patril uhorskému šľachtickému rodu Esterházyovcov, čaká rekonštrukcia takmer za 458.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú mesto uzatvorilo na základe výsledku verejného obstarávania so spoločnosťou Stavomal.



Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto realizovania diela do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončiť dielo v lehote do 28. februára 2026. Z Centrálneho registra zmlúv ďalej vyplýva, že zmluva nadobudla účinnosť 13. februára.



V rámci rekonštrukcie sa obnoví fasáda tejto kultúrnej pamiatky, odstráni sa vlhkosť muriva v suteréne, vybudujú sa nové rozvody zdravotechniky, vymenia sa rozvody pre svietidlá a obnoví sa sobášna sieň. Projekt počíta i s vytvorením náučného chodníka o histórii Esterházyovcov. Financovaný má byť z prostriedkov programu Interreg Maďarsko - Slovensko a z vlastných zdrojov mesta.



Do verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie sa prihlásili traja uchádzači. Najnižšiu cenovú ponuku síce predložila spoločnosť Prostav RH, ale zo súťaže bola vylúčená. Z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že táto spoločnosť nepredložila v určenej lehote vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Víťazom tendra sa tak stala spoločnosť Stavomal.