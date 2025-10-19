< sekcia Regióny
Renesančný kaštieľ v Galante prechádza rozsiahlou rekonštrukciou
Súčasťou rekonštrukčných prác je obnova sobášnej siene a vonkajšej fasády.
Autor TASR
Galanta 19. októbra (TASR) - Mesto Galanta žiada obyvateľov i návštevníkov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie ohradených častí areálu renesančného kaštieľa. Ten aktuálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Modernizácia prinesie okrem vynovených priestorov aj nové možnosti využitia, informovala radnica. Ukončená by mala byť do 28. februára budúceho roka.
Podľa zmluvy o dielo, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom na základe výsledku verejného obstarávania, si rekonštrukcia vyžiada takmer 458.000 eur s DPH. Financovaná má byť z prostriedkov programu Interreg Maďarsko - Slovensko a z vlastných zdrojov mesta.
Súčasťou rekonštrukčných prác je obnova sobášnej siene a vonkajšej fasády. Projekt zahŕňa vytvorenie nového náučného chodníka o histórii Esterháziovcov i sprístupnenie pivničných priestorov pre spoločenské podujatia.
Renesančný kaštieľ postavili na prelome 16. a 17. storočia a niekoľkokrát ho prestavovali a upravovali. Jeho dnešná podoba je výsledkom barokovo-klasicistickej prestavby. V minulosti patril najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterháziovcom. V súčasnosti jeho priestory slúžia mestu a stal sa dejiskom kultúry s reprezentačnými a výstavnými priestormi.
Podľa zmluvy o dielo, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom na základe výsledku verejného obstarávania, si rekonštrukcia vyžiada takmer 458.000 eur s DPH. Financovaná má byť z prostriedkov programu Interreg Maďarsko - Slovensko a z vlastných zdrojov mesta.
Súčasťou rekonštrukčných prác je obnova sobášnej siene a vonkajšej fasády. Projekt zahŕňa vytvorenie nového náučného chodníka o histórii Esterháziovcov i sprístupnenie pivničných priestorov pre spoločenské podujatia.
Renesančný kaštieľ postavili na prelome 16. a 17. storočia a niekoľkokrát ho prestavovali a upravovali. Jeho dnešná podoba je výsledkom barokovo-klasicistickej prestavby. V minulosti patril najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterháziovcom. V súčasnosti jeho priestory slúžia mestu a stal sa dejiskom kultúry s reprezentačnými a výstavnými priestormi.