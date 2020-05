Repatrianti z kúpeľov Sliač odišli, od 1.júna privítajú opäť klientov

Sliač 27. mája (TASR) - Kúpele Sliač privítajú po uvoľnení protiepidemiologických opatrení, súvisiacich so šírením nového koronavírusu, opäť svojich klientov. Prví sa na liečebné pobyty dostavia 1. júna 2020.



Hlavný kúpeľný hotel Palace mal však aj medzitým svojich hostí. V prvej polovici mája sa stal na dva týždne po nariadení vlády SR karanténnym centrom pre 195 repatriantov.



„Sme radi, že toto obdobie máme už za sebou a že našťastie trvalo kratšie, než sme pôvodne predpokladali," uviedol pre TASR riaditeľ kúpeľov a predseda predstavenstva Jozef Udič.



Repatrianti sa počas pobytu v karanténe podrobili testom na ochorenie COVID-19. "Keďže ani u jedného nebol test pozitívny, prepustili ich do domácej karantény. Po ich odchode z nášho zariadenia boli všetky priestory, vrátane izieb a apartmánov kúpeľného domu Palace, dôkladne vydezinfikované a ožiarené špeciálnymi germicídnymi žiaričmi," informoval Udič.



Členovia predstavenstva spoločnosti kúpeľov kontaktovali v súvislosti s prijímaním nových pacientov všetky zdravotné poisťovne. Aby sa tento proces urýchlil, jednali s nimi o promptnom predĺžení kúpeľných návrhov u pacientov, u ktorých tento návrh medzičasom uplynul. Následne obchodné oddelenie kontaktovalo samotných klientov a informovalo ich o vhodných termínoch, kedy by mohli pricestovať do kúpeľov a absolvovať liečbu.



„Na základe opatrenia vlády samoplatcom zatiaľ naše služby poskytnúť nemôžeme. Situáciu ale monitorujeme a veríme, že sa to v najbližšom období zmení," uviedol Udič. Vyzval samoplatcov, aby sa v prípade záujmu o pobyt ozvali obchodnému oddeleniu kúpeľov, kde si môžu dohodnúť termín pobytu.



Pobyt v kúpeľoch sa však zatiaľ nezaobíde bez istých obmedzení. „V snahe zabezpečiť čo najväčšiu ochranu zdravia klientov bude vstup do všetkých priestorov kúpeľov povolený len ubytovaným pacientom. Pohyb v spoločných vnútorných priestoroch bude povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest vhodným ochranným rúškom a vo všetkých priestoroch budú zvýšené hygienické opatrenia. Ich súčasťou bude napríklad kontrola dezinfekcie rúk pri všetkých vchodoch a tiež pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov. Liečebné procedúry sú poskytované štandardne, s výnimkou skupinových procedúr. Pacientom tiež odporúčame neopúšťať kúpeľný areál, zdržať sa prijímania návštev a dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim," priblížil riaditeľ.